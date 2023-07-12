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Emekliye zam TBMM gündemine nihayet geldi

Milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen zam oranı TBMM'de görüşülmeye başlandı. Dün görüşülmesi beklenen zam oranları konusunda farklı görüşler var

12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:34
Emekliye zam TBMM gündemine nihayet geldi

Emekliye zam TBMM gündemine nihayet geldi



Emekli maaş zammının da içinde bulunduğu torba yasa konusunda TBMM görüşmeleri başladı. Enflasyon rakamlarının üstüne yüzde 5 oranında ilave yapılarak 6 aylık zamlı maaşın bu Temmuz ayından itibaren ödenmesi bekleniyor.
Memur ve emekli maaşlarına temmuz zammını belirleyen torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugüne ertelendi. Ertelemenin Devlet Bahçeli’nin çıkışı sonrası gelmesi dikkat çekti.

Memurların kök maaşlarına yüzde 17,55 zam ve 8 bin 77 lira seyyanen artış ve emekliye yüzde 25 zam öngören torba yasa teklifi bugün saat 15.00’ten itibaren Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecekti. Milyonlarca memur ve emeklinin dikkatleri Genel Kurul’a çevrilirken, zam görüşmeleri ‘teknik’ gerekçeyle bugüne bırakılmıştı.

CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram, son gelişmelere ilişkin olarak canlı yayında şu bilgileri aktardı:

“Genel Kurul’da zam teklifi bugün gündeme gelecekti. Ancak yarına alındı. Bugün Genel Kurul’da maaş zamları yerine uluslararası sözleşmeler görüşülecek. Yarın saat 14.00 itibarıyla Genel Kurul gündemine zam teklifinin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan ertelemenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı sonrası gelmesi dikkat çekti. Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısındanda emeklilere de 8 bin lira seyyanen zam yapılması çağrısında bulunmuştu."

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