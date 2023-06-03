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Emekliyi yoksullukta eşitleyen AKP, Temmuz'da ne yapacak?

SSK primlerini düzenli olarak ödeyen, yıllarca alın teri dökerek emekli olan 9 milyon yurttaşın gözü Temmuz ayı zamlarında. Emekliler arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi umudu ise her geçen gün azalıyor. 

03 Haziran 2023 Cumartesi 08:25
Emekliyi yoksullukta eşitleyen AKP, Temmuz'da ne yapacak?

Emekliyi yoksullukta eşitleyen AKP, Temmuz'da ne yapacak?


Yıllarca çalışarak, prim ödeyerek emekli olan 9 milyon vatandaşı, seçim oy avcılığı uğruna prim ödemeden emekli edilen ve maaşları 7.500 liraya çıkarılanlarla eşitlenmesine tepkiler yükseliyor. TUİK'in inandırıcılıktan uzak enflasyon verileri ile Temmuz ayında yapılacak olan zamlarda, emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi bekleniyor. Temmuz ayında alınacak zamlı maaşlar öncesi, yurttaşların gözü yeni kurulacak kabinenin alacağı zam kararında. İşte son gelişmeler.


Emekli zammında son durum milyonların gündeminde yer alıyor. Kamu işçilerine yapılan zam sonrasında en düşük kamu işçisi maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur maaşları için yapılan açıklamalar ardından emekli maaş zammında sorgulamalar arttı. İşte, emekli maaşlarında ek zam gelişmesi ile yeni emekli maaşları senaryoları...


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli zammı açıklamaları sonrasında Temmuz'da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Memur ve emekli maaşları enflasyon farkı ile hesaplanırken, ocak ayında refah payı eklenerek zam yapılmıştı. Peki, emekli maaş zammında son gelişmeler ne ve Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi.

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

"Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak." ifadelerini kullandı.
 

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