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Emlakta, hayali ilan ve kapora dolandırıcılığı uyarısı

Son günlerde konut alım satımlarında hayali ilanlarla vatandaşların dolandırıldığı ve kapora tuzağı kurularak çok sayıda kişinin istismar edildiği ortaya çıktı.

02 Aralık 2021 Perşembe 10:55
Emlakta, hayali ilan ve kapora dolandırıcılığı uyarısı

Emlakta, hayali ilan ve kapora dolandırıcılığı uyarısı

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, 30 Ekim depremi ve yüz yüze eğitimin başlaması sonrası konut talebinin arttığı, fiyatların da yükseldiği İzmir'de yurttaşların "ucuz konut ilanı" aldatmacasıyla dolandırıldığını söyledi. Güleroğlu, "Lüks bir dairenin resimlerini koyup fiyatı 120-130 bin lira gösteriyorlar. Aslında böyle bir daire yok. Tüm müşterilere de aynı gün ve saate randevu veriyorlar. Gelenlere 'O ev satıldı. Aman bu daireyi kaçırmayın' diyerek başka yerleri satıyorlar" dedi.

Sağlam konut talebinin arttığı İzmir'de ev kiralamak ve satın almak isteyenlerin sahte fotoğraf ve ilanlarla kandırıldığı ileri sürüldü. ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, internet üzerinden hayali ilanlarla yurttaşların dolandırıldığını anlattı.

"DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ SATIŞLARI BOZDU"

30 Ekim depremi ve yüz yüze eğitim sonrası büyük bir konut krizi yaşanan İzmir'de dövizin de tırmanmasıyla birlikte konut satışlarının durma noktasına geldiğini vurgulayan Güleroğlu, şunları söyledi:

"Döviz bir anda artınca yapılan satışlar da bozuldu. Sözleşmelerden dolayı cezai şartlar ortaya çıksa da insanlar emlak yatırımlarını geri çekmeye başladı. Bazı müşterilerimiz yerlerini satmaktan vazgeçti. Satan kişi de yüzde 30-40 oranında fiyat artırdı. Şu anda telefonlarımız çalmıyor, gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Piyasadaki hareketlenmenin faiz düşmesiyle olacağı kanaatindeyiz. İnsanlar internete olmayan evlerin resimlerini koyuyorlar. Örneğin 2 1 lüks bir dairenin resimlerini koyup fiyatları 120-130 bin lira gösterip müşteri çağırıyorlar. Müşteriler de o evi alma hayaliyle buralara gidiyorlar. Sonra 'Biz o evi sattık' ya da 'O ev size uygun değil' diyerek başka evler satılıyor. Bu da şöyle uygulanıyor. Herkese belirli bir gün veriyorlar. Örneğin; size, 'Cuma saat 15.00’te gelin' diyorlar ama herkese aynı güne randevu veriyorlar. Siz kapının önüne geldiğinizde bir hareketlilik görüyorsunuz. 'Aman daireyi kaçırmayayım' deyip öne atlıyorsunuz. Size başka daireleri satıyorlar. Böyle de internetten olan bu dairelerin hayali olduğu ortaya çıkıyor."

"KAPORA DOLANDIRICILIĞI YAPILIYOR"

Yer olarak İzmir'in Buca ilçesi gösterilen bir ilandan örnek veren Güleroğlu şöyle devam etti:

"İnternet portalına giriyorum. 120 bin lira 1 1 dairenin satışı ile ilgili Buca’da bir ilan verilmiş. Aslında böyle bir daire yok. Bunun 300-350 bin lira olması lazım. Bu ilanın fotoğrafları eşyalı bir rezidanstan çekilmiş. Yani fake (sahte) bir fotoğraf. İşte insanlar bu tür ilanlara inanıp alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Bu ilan benim soyadımla ilgili kurulmuş bir firmanın yapmış olduğu bir şey. Benim soyadımla açılmış bir işyeri burası. Kişi resmi işyerini açmış ama bakanlıktan yetki belgesini almış olarak gözükmüyor. Fakat kullanılan resimler internet üzerinden çekilerek 120 bin lira fiyatla servis edilmiş. Burada vatandaşı da yanıltıyorlar. Bu fiyata oranın arsasını almanız mümkün değil. Kapora dolandırıcılığı da var. Şehir dışından arayan insanlara 'Kapora gönderin' deniliyor. Siz bunu gönderiyorsunuz ondan sonra telefonlar kapanıyor ve internet sitesi ortadan kalkıyor."

"ÖĞRENCİLERİN CANLARINI YAKIYORLAR"

Ticaret Bakanlığı'na çağrı yapan Güleroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu olayların önüne geçilebilmesi için emlak portallarının Ticaret Bakanlığı’nın denetiminde olması gerekiyor. Yetki belgelerinin araştırması gerekiyor. Bakanlığa bu konularla ilgili bilgi verdik, denetimler yapıldı bazı cezalar yazıldı. Konu Ticaret Bakanlığı'nda. Bu tip ilanlar, ev satılan portallarda her zaman karşınıza çıkabiliyor. Pandemi sürecindeyiz. Bu süreçten önce bir deprem yaşadık. Yıkılan dairelerde oturan vatandaşlar başka dairelere geçtiler. Bunun üzerine yüz yüze eğitimler de başlayınca piyasalarda bir hareketlenme oldu ve fiyatlar yükseldi. Bugün 3 bin liradan aşağıya kiralık daire bulmanız mümkün değil. Bunun da rakamını düşük göstererek öğrencilerin canlarını yakıyorlar."

Anahtar Kelimeler:
EmlakKapora
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