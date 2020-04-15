Prof. Dr. Emre Alkin | "Ekonomi, salgından sonra U biçimli toparlanacak"



Pandemi süreci sonrası ekonomiyi değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, Koronavirüs salgını sonrasında hızlı toparlanacak sektörleri, sağlık, bankacılık, kamu, internet, medya, uzaktan eğitim, giyim, kişisel bakım, kozmetik, yiyecek-içecek olarak saydı. Prof. Dr. Alkin, otomotiv ve emlağın yavaş toparlanacak olması nedeniyle ekonominin U tipi çıkış seyri izleyeceği öngörüsünde bulundu.

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, Koronavirüs salgını sonrasında Türkiye ekonomisinin U tipi toparlanma çizgisi izleyeceği öngörüsünde bulundu.

Türkiye ekonomisinin hizmetlerin merkezde olduğu, sanayinin milli gelire katkısının yüzde 23 ile sınırlı kaldığı bir modele dayandığını hatırlatan Prof. Dr. Alkin, yavaş toparlanacak sektörleri ulaşım, havayolu, yapı malzemeleri, otomotiv ve oto kiralama, elektronik, eğitim, mobilya, emlak, mücevher-takı, otel-konaklama sektörleri olarak sıraladı. Prof. Dr. Emre Alkin, "Bu sektörler ancak bu senenin 4. çeyreğinde toparlanmaya başlayabilir" öngörüsünde bulundu.

Yavaş toparlanacak sektörlerin arasında ekonomik büyümeye katkı anlamında turizmin öne çıktığını belirten Prof. Dr. Alkin, "Turizm döviz geliri ve istihdam açısından önemli bir sektör ama yine de milli gelire katkısı sınırlı, bu sebeple büyütmeyi aşağıya çekemez" dedi.

"OTOMOTİVİN PERFORMANSI GENEL BÜYÜMEYİ ETKİLER"

sanayide kritik önem taşıyan sektörün ise otomotiv olduğunu belirtti. Prof.Dr. Alkin, "Mobilyanın daralması elbette kötü ama bu sektör daralınca Türkiye’de büyüme düşmez. Buna karşılık otomotiv üretimi ile sanayi üretimi ve ekonomik büyüme eş anlı gider. Otomotivde hızlı toparlanma beklentisinin olmaması, Türkiye’nin V tipi şeklinde büyümeye geçemeyeceğinin işareti" yorumunu yaptı.



Emlağın da otomotiv gibi gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, "Eğer emlak ve otomotiv hızlı toparlanacak olsaydı ben Türkiye ekonomisi V tipi toparlanacak derdim. Ama böyle olması zor" dedi.

HIZLI TOPARLANACAK SEKTÖRLER

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, hızlı toparlanma öngördüğü sektörleri ise "Sağlık, bankacılık, kamu, internet, TV, uzaktan eğitim, giyim, kişisel bakım, kozmetik, yiyecek-içecek" şeklinde sıraladı. Hızlı toparlanacak sektörlerin çoğunlukla hizmetler alanında olduğuna dikkat çeken ve "Hızlı büyüyecek sektörler milli gelire katkı yapanlar" diyen Prof. Dr. Alkin, "Pandeminin zirvesinden aşağı inilirken önce hızlı toparlanacak sektörlerin, sonra da yavaş toparlanacakların devreye girmesiyle Türkiye ekonomisi 2021 birinci çeyreğinde kendine gelecektir" değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomik büyüme tahminlerini ise şöyle açıkladı: "2020 için % -0.5 ile +0.5 arasında bir büyüme bekliyorum. IMF gibi umutsuz değilim. 2021 yılı ekonomik büyüme öngörüm, yüzde 5’in üzerinde gerçekleşeceği yönünde. 2022’de ise ekonomik büyümenin yüzde 3,5-4.5 arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum."

"İTALYA L TİPİ TOPARLANIR"

Avrupa ve Amerika’nın toparlanma çizgisi ile ilgili öngörülerini de açıklayan Prof. Dr. Emre Alkin, "İtalya L tipi çizgide toparlanacak. Amerika’nın ise kendine özgü bir yapısı var. Dünya tüketiminin yüzde 33’ünü, ithalatın yüzde 17’sini yapan, dünya ekonomisinin yüzde 24’ünü oluşturan bir ülkeden söz ediyoruz. Amerika’nın daha önceki resesyonlardan kurtulma sürecine baktığımızda biraz uzun sürdüğünü görüyoruz. Ama dünyanın merkez bankası gibi davranan bir ülkenin çok geç olmadan ayağa kalkabileceğini söyleyebiliriz" dedi.