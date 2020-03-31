En büyük işsizlik gençlerde

Buna göre, İstanbul’da geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 17,2 olurken, 20-24 yaş arasındaki gençlerde yüzde 25,1’e yükseldi. 15-24 yaş arasındaki 579 bin genç, eğitim ve istihdama katılamazken; işsizlik üniversite mezunlarında yüzde 13,6, kadınlarda yüzde 18,9 oldu. İşsizlik ödeneğine başvurularda yüzde 19,4 artış kaydedilirken, sigortasız çalıştırılanların oranı yüzde 22,2 olarak gerçekleşti.

Dar tanımlı işsizlik 2,4 puan arttı

İstanbul’da 2019 yılında 15 yaş ve üzeri dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,4 puan artarak, yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 171 bin kişi artarak, 1milyon 10 bin oldu. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 13 iken, kadınlarda yüzde 18,9’luk kesim işsiz olarak belirlendi. Türkiye’de ise 2019’da, işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 17,2 oldu

İstanbul’da, 2019 yılında iş bulma ümidi olmayanlar ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanların da işgücüne dâhil edilmesiyle birlikte, hesaplanan geniş tanımlı işsizlik oranı, yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranına göre, İstanbul’daki toplam işsiz sayısı, 1 milyon 203 bin oldu.

Eğitim ve istihdamda olmayan gençlerin sayısı 579 bine yükseldi

15-24 yaş aralığında olup eğitim almayan ve herhangi bir işte çalışmayan gençlerin sayısı, 2018 yılında 537 bin iken 2019 yılında 579 bine yükseldi. Böylece İstanbul’da her 4 gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı.

İşsizlik oranında en yüksek artış 20-24 yaş grubunda

İstanbul’da, 2019 yılında bir önceki yıla göre işsizlik oranında en yüksek artış yüzde 5,6 ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik verisine göre, 20-24 yaş aralığında 221 bin kişi işsiz olarak belirlendi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı yüzde 25,1 olarak saptandı.

Üniversite mezunlarının yüzde 13,6’sı işsiz

İstanbul’da üniversite mezunlarının yüzde 13,6’sı, lise mezunlarının ise yüzde 17,2’si işsiz olarak kaydedildi. Bir önceki yıla göre bakıldığında lise mezunu işsizlerin sayısı 75 bin, üniversite mezunu işsizlerin sayısı ise 30 bin arttı.

Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 18,9

İstanbul’da kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 37,6 olarak gerçekleşti; işsizlik oranı ise yüzde 18,9. İstanbul’da, 2019 yılında, işgücü 50 bin kişi artarak 6 milyon 788 bine ulaştı. İstanbul’da kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 37,6 iken erkeklerde bu oran yüzde 77,1 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise erkeklerin işgücüne katılımı, yüzde 72’ye ulaşırken kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34,4 oldu. İstanbul’da erkeklerde işsizlik oranı yüzde13 iken, kadınlarda yüzde 18,9 oldu.

İstihdamda azalma en çok kadın çalışanı vuruyor

İstihdam edilenlerin yüzde 46,1’i lise altı eğitime sahip

İstanbul’da istihdam edilen kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azaldı. İstihdam edilen kişi sayısındaki bu azalışın 96 bini kadınlardan, 25 bini erkeklerden oldu. İstihdam oranı ise geçen yıla göre yüzde 1,3 azalarak yüzde 48,9 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da istihdam edilenlerin yüzde 46,1’ini lise altı eğitime sahip kişiler oluştururken yüzde 22’sini lise ve dengi okul mezunları, yüzde 30,4’ünü yükseköğrenim mezunları oluşturdu. Okuma yazma bilmeyenlerin istihdam içindeki payı ise yüzde 1,5 oldu.

Sigortasız çalıştırılanların oranı yüzde 22,2

İstanbul’da 2019 yılında bir önceki yıla göre, SGK’ya kayıtlı istihdam edilenlerin sayısı 168 bin azaldı. SGK’ya kayıtlı olmadan istihdam edilen kişilerin sayısı 47 bin arttı. İstihdam edilenlerin 1 milyon 282 binini SGK’ya kayıtlı olmayan kişiler, 4 milyon 496 binini SGK’ya kayıtlı kişiler oluşturdu.

Günlük ortalama kazanç yüzde 21,6 arttı

2019 yılında bir önceki yıla göre, ortalama günlük kazanç, yüzde 21,6 oranında arttı. Erkeklerde 158,5 TL, kadınlarda ise 151,7 TL ortalama günlük kazanç elde edildi.

Türkiye’de günlük ortalama kazanç artışı yüzde 22,5

İstanbul’da 2019 yılında bir önceki yıla göre ortalama günlük kazançta yüzde 21,6 artış gerçekleşirken Türkiye’de, yüzde 22,5 oranında bir artış oldu. İstanbul’da en yüksek artış yüzde 21,7 ile erkek sigortalı çalışanlarda, en düşük artış yüzde 19,7 ile geçici sigortalı çalışanlarda kaydedildi. Türkiye’de ise en yüksek artış yüzde 25,5 ile geçici sigortalı çalışanlarda, en düşük artış ise yüzde 21,6 ile daimî sigortalı çalışanlarda görüldü.

İşyerlerinin yüzde 64’ü en fazla üç kişi çalıştırıyor

İstanbul’da 2019 yılında toplam iş yeri sayısı, 537 bin 982’ye ulaştı. Bu pay içerisinde, en çok 3 kişinin çalıştığı iş yerlerinin payı yüzde 64,15 olarak belirlendi. 1.000 ve üzerinde kişi istihdam eden iş yerlerinin sayısı ise geçen yıla göre, 18 adet artarak 144’e çıktı. Türkiye genelinde 1.000 ve üzerinde kişi istihdam eden iş yerlerinin sayısı ise geçen yıla göre 31 adet artarak 479’a çıktı.

İŞKUR ile işe girenlerin sayısı yüzde 20 arttı

2019 yılında İstanbul’da 353 bin 903 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti. İŞKUR ile işe yerleşenlerin sayısı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 20’lik bir artış gösterdi. İşe yerleşenlerin yüzde 34,7’sini kadınlar oluştururken yüzde 65,3’ünü erkekler oluşturdu.

İşsizlik ödeneğine başvuruda yüzde 19,4 artış

İstanbul’da 2019 yılında işsizlik ödeneğine başvuru sayısı 2018 yılına göre yüzde 19,4 oranında artarak 509 bin 641 oldu. İşsizlik ödeneği almayı hak edenlerin sayısı ise yüzde 19,2 artışla 287 bin 671 olarak gerçekleşti.

İşgücü Piyasası Bülteni hazırlanırken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinden yararlanıldı.