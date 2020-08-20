Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

En Çok Bal Çeşidi Türkiye’de!

Kaliteli bal üretiminde dünya liderleri olan ülkemiz, aynı zamanda bal çeşitliliğinde de ilk sırada yer alıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:23
En Çok Bal Çeşidi Türkiye’de!

En Çok Bal Çeşidi Türkiye’de!

Yörelerine göre üretilen balların özellikleri hakkında bilgi veren 35 yıllık Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy; ‘Sahip olduğumuz coğrafi avantajlar her damağa uygun bal üretebiliyoruz. Bizim kadar farklı bal çeşidi üretebilen başka bir ülke yok! Bu sebeple ülkemizde herkes damağına uygun bir bal bulabilir.” dedi. Türkiye’nin iklim çeşitliliğine bağlı zengin bitki örtüsü ve coğrafi konumu sayesinde dünyanın en kaliteli balını ürettiğini belirten Aksoy, çiçek, çam, kestane, narenciye, lavanta, kekik ve ayçiçeği balı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, bal çeşitleri hakkında tüketicilere önemli bilgiler verdi. Dünyanın en büyük ikinci bal üreticisi olan Türkiye’nin çeşitlilik bakımından rakipsiz olduğunu ifade eden Bal Gurmesi Aksoy, “Bal sevmeyen yoktur, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığı için yanlış bal tercihi yapan vardır. Bal çeşitlerine dair bilgi sahibi olursak mutlaka damak tadımıza uygun bir bal bulabiliriz.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, EN ÇOK ÇİÇEK VE ÇAM BALINI TERCİH EDİYOR

Türkiye’de en çok tercih edilen bal çeşitlerinin çiçek balı ve çam balı olduğunu belirten Bal Gurmesi Aksoy, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’nin her bölgesinde üretilebilen çiçek balı, üretimi ve tüketimi en yaygın bal türüdür. Bitki örtüsünün dengeli ve çeşitli olduğu yörelerde üretilen çiçek ballarında baskın bir tat yoktur. Tüm çiçeklerin aromasını içinde barındırdığından dengeli bir tada sahiptir ve her damağa hitap eder. Ülkemizde üretimi ve tüketimi yüksek olan bir diğer bal türü de çam balıdır. Bal arıları; çam balını üretirken çiçek polenleri yerine Ege ve Akdeniz bölgelerinde bolca bulunan, çam ağaçlarının gövdesinde yaşayan Basra böceğinin salgısını kullanır. Çok özel bir bal çeşidi olarak kabul edilen çam balının tadı keskindir. Dünyada sadece Türkiye ve Yunanistan'da üretilir. Çiçek balını sevmeyen ya da alerjisi olan kişiler çam balını mutlaka denemelidir. Çiçek ve çam balı gibi çok tüketilen bir bal türü de kestane balıdır. Kestane balının özünü, kestane ağaçlarındaki çiçekler ve ağaç gövdesindeki salgılar oluşturur. Rengi koyu kahve, tadı acı, kokusu keskindir. Kahvaltılık tüketimden ziyade takviye gıda olarak kullanılmaya uygundur.”
 

AROMALARINA GÖRE BALLAR
 

“Meyve ve çiçek bahçelerine yerleştirilen kovanlarda, tek nektarın baskın olduğu ballar üretilebiliyor.” diyen Bal Gurmesi Aksoy, bu ürünlere ilişkin önemli bilgiler verdi:
“Akdeniz’de narenciye balı, Trakya’da ayçiçeği balı, Doğu Anadolu ve Karadeniz’de kekik balı, Isparta ve çevresinde lavanta balı, ülkemizde üretimi yapılan ve tüketici tarafından sevilen tek nektarlı bal çeşitleridir. Portakal, limon ve mandalina gibi narenciye bahçelerindeki kovanlar hem ağaçların verimini artırır hem de narenciye balının ortaya çıkmasını sağlar. Narenciye tatlarını sevenler için güzel bir seçenektir. Aromatik ballar arasında tadı en bariz olan narenciye balıdır. Isparta ve çevresinde üretilen lavanta balı da tıpkı narenciye balı gibi gene bölge tarımıyla birlikte gelişmiştir. Tadı ve kokusu sayesinde hemen kendini belli eder. Özel bir tada ve yoğunluğa sahiptir. Üretimi az ve dönemi kısa olduğundan kıymetli bir üründür. Kekik balı ise keskin ve buruk tadıyla diğer bal çeşitlerinden ayrılır. Yüksek rakımlı yaylalarda bulunan yabani kekik nektarının arı tarafından işlenmesiyle üretilir.

Kahvaltıda herkesin tüketebileceği bir ürün değildir, alışkın olmak gerekir. Trakya’da bolca üretilen ayçiçeği balı içerik bakımından diğer ballara nispeten daha zayıftır. Üretimi kolay, fiyatı daha makul olup tadı çok yumuşaktır.”
 

BAL GURMESİ ANZER BALI KONUSUNA SON NOKTAYI KOYDU
 

Meşhur Anzer balına da değinen Bal Gurmesi Aksoy, “Anzer balının öncelikle ‘Coğrafi İşaret Belgesi’ kesinlikle alınmalı. Anzer balına ait tanımlı özelliklerin ve coğrafi özelliklere bağlı sıfatları taşıdığını tescillememiz gerekiyor. Anzer balı günlük ve sofralık bir bal değildir. Tadı ve aroması çok yoğundur. Genellikle hasta kişiler için takviye gıda olarak önerilir. Satın alırken de tüketirken de çok dikkat edilmelidir. Anzer balının senelik üretimi en fazla 2 - 3 tondur. Fakat piyasadaki arz oranına baktığımızda 10 tonun üzerinde Anzer balının satıldığını görüyoruz.” dedi.
 

BALLI KÜRLER
 

Ballı kürler konusuna da değinen Aksoy, “Koranavirüs salgınından dolayı yaşanan stresli süreç farkında olmasak da vücudumuza psikolojik ve fizyolojik açıdan zarar veriyor. Stresin yarattığı bu durumdan kurtulmak ve bağışıklık sistemini takviye etmek için yukarda bahsettiğim bal çeşitleriyle yapılacak özel kürler, doğal bir alternatiftir. İdeal kür; 500 gram ham bal, 100 gram polen, 100 gram arı sütü ve 20 gram propolis ile oluşturulabilir. Karışım ürünler mutlaka bilindik yerlerden ve üreticilerden alınmalıdır.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BalBal çeşitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toptan Elektrik Malzemelerine İnternetten Ulaşın!
Toptan Elektrik Malzemelerine İnternetten Ulaşın!
Yıldız Teknopark(tan iki şirket en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde
Yıldız Teknopark(tan iki şirket en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde
Savunma sanayiinde yerlilik orana en üst seviyeye ulaştı
Savunma sanayiinde yerlilik orana en üst seviyeye ulaştı
Yurtdışında şirket nasıl kurulur? | Dijitalden yurtdışında şirket kurma dönemi
Yurtdışında şirket nasıl kurulur? | Dijitalden yurtdışında şirket kurma dönemi
Karadeniz'de doğalgaz bulundu haberi doları düşürdü
Karadeniz'de doğalgaz bulundu haberi doları düşürdü
Maliye yükünü İstanbul'dan tuttu | 188 millar lira vergi toplandı
Maliye yükünü İstanbul'dan tuttu | 188 millar lira vergi toplandı
SEEMEET tanıtıldı | Türkiye'nin ilk yerli görüntülü konuşma platformu
SEEMEET tanıtıldı | Türkiye'nin ilk yerli görüntülü konuşma platformu
Finansal Durumunuzu Özetleyen Risk Raporu
Finansal Durumunuzu Özetleyen Risk Raporu
İBB, 11 ilçede İstihdam Ofisi açtı
İBB, 11 ilçede İstihdam Ofisi açtı
Bıçakcılar’dan yeni dönemde organizasyon revizyonu
Bıçakcılar’dan yeni dönemde organizasyon revizyonu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim