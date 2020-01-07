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En çok dizel aracı tercih ettik

Geçen yıl Ocak ile Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 607 bin 595 olurken, kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,3’ü dizel yakıtlı olarak kaydedildi.

07 Ocak 2020 Salı 09:08
En çok dizel aracı tercih ettik

En çok dizel aracı tercih ettik
   Geçen yıl Ocak ile Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 607 bin 595 olurken, kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,3’ü dizel yakıtlı olarak kaydedildi.

   Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, otomobiller ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre otomobiller ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 109 bin 502 olarak kayıtlara geçti. Haber başlıkları incelendiğinde yılın son ayında en çok yerli otomobilin konuşulduğu görüldü. Sadece dizel otomobillerin basında yer alma adedi ise 3 bin 897 olarak saptandı.

    Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl Ocak ile Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 607 bin 595 oldu. Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,3’ü dizel yakıtlı olarak kaydedilirken, yüzde 35,3’ü benzinli, yüzde 5,9’u ise LPG’li olarak gözlendi. Yine Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin en çok beyaz renkli olduğu görülürken, adetsel bazda 185 bin 934olduğu belirlendi.Sadece Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı ise 67 bin 126 olarak saptandı.

   Aralık sonunda tanıtımı yapılan yerli otomobil ise kısa zamanda rekor sayıda konuşularak gündeme damgasını vurdu.Ajans Press’in haber araştırmasına göre, Yazılı Basın, TV kanalları ve internet sitelerinde yerli otomobil hakkında 21 bin 224 haber çıkışı tespit edildi.Kısa sürede rekor haber sayısına ulaşan yerli otomobil, gündemin en önemli başlıkları arasında ilk sırada yer aldı.

Son Güncelleme: 07.01.2020 09:12
Anahtar Kelimeler:
DizelOtomobil
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