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En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak

Emekli maaşları için yapılan son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL alacak. Artış oranı vatandaşların tepkisine neden oldu.

30 Haziran 2022 Perşembe 10:19
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak

Emekli maaşları için yapılan son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL alacak. Artış oranı vatandaşların tepkisine neden oldu.

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı. Halen 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL‘ye çıkartıldı.

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.

2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.

Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaşı
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