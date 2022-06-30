En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak

Emekli maaşları için yapılan son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL alacak. Artış oranı vatandaşların tepkisine neden oldu.

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı. Halen 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL‘ye çıkartıldı.

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.

2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.