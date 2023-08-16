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En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurmasının ardından gözler hükümet ile kamu çalışanlarının pazarlığına çevrildi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:56
En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca kamu çalışanı ile emeklinin merakla beklediği hükümetle sendika temsilcilerinin yürüttüğü pazarlığın ayrıntıları belli oldu.

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde iktidar, sendikalara ilk zam teklifini sundu. Ancak bu teklifin revize edilmesi bekleniyor. Belirlenecek olası zam oranlarına göre ocak ayında ödenecek en düşük memur maaşı belli oldu.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıda sendikalara zam teklifini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.

İktidar, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti.

Toplu sözleşmede belirlenecek olası zam oranlarına göre ocak ayında ödenecek memur maaşları belli oldu.

Zam teklifinin ardından Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, milyonlarca memur ve emeklisinin merak ettiği maaş zammını hesapladı.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANACAK?

Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. 

Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak. Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. 

Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı dikkate alınacak. 

Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

Merkez Bankası 2023 yılsonu enflasyonunu yüzde 58 olarak tahmin etti. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması halinde temmuz – aralık döneminde enflasyon yüzde 31.91 olacak. 

Bu durumda yüzde 24.44’lük enflasyon farkı doğacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında memurlara öncelikle yüzde 24.44 oranındaki enflasyon farkı verilecek. 

Toplu sözleşme zammı, hükümetin ilk teklifindeki gibi yüzde 14 olursa enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaşlarına yüzde 41.9 oranında zam yapılacak.

Hükümetin toplu sözleşme zammı teklifi ocak ayı için yüzde 20 olarak revize edilirse memur maaş zammı enflasyon farkıyla yüzde 49.3 olacak.

Yılsonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahminini aşarsa, maaş zamları da bu oranların üzerine çıkacak.

Yüzde 14’lük toplu sözleşme zammı verilmesi durumunda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 31.200 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 28.915 liraya çıkacak.

Yüzde 20’lik toplu sözleşme zammında ise aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 32.871 TL, bekâr en düşük memur maaşı da 30.423 TL olacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli memurların maaşları ocak ayında çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. 

Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı yüzde 14 toplu sözleşme zammında 14.014 TL, yüzde 20 toplu sözleşme zammında ise 14.745 TL olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINDA ZAM NE OLACAK?

Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

Merkez Bankası’nın yüzde 58’lik yılsonu enflasyon tahmini tutarsa SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 31.91 oranında zam yapılacak.

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