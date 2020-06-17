En Güçlü Havalı Tabanca Seçiminde Dikkat Edilecek Şeyler

En güçlü havalı tabanca, herkesin aradığı ve istediği modellerdir. Çünkü en güçlü havalı tabanca siz de olursa atışlarınız da o kadar isabetli olacaktır. Havalı silahlardan sormamız gereken en önemli soru havalı tabancalar bu gücü nerden alıyor olacaktır. Havalı silahların kendilerine göre çalışma şekilleri vardır ve buna göre atışları etkilenmektedir. Ülkemizde satışı yapılan havalı tabancalar gende olarak CO2 dediğimiz yani hava tüpü olarak da bilinen tüpler vasıtası ile atış yapmaktadırlar. Havalı tabanca tüpleri genel olarak bütün silahlara uyumlu olarak yapılmaktadır. Uymayan model nadir olarak çıkar. Havalı tabanca tüpleri arasında da kalite olarak farklılıklar bulunmaktadır. Doğal olarak bu havalı tabancanın gücünü de etkilemektedir. Diğer bir çalışma şekli olan ve daha airsoft silahlar da geçerli olan Green Gas ile yapılan dolum şeklidir. Havalı tabanca seçiminde buna dikkat etmek gerekir. Havalı silahın karbondioksit tüp ile mi çalışıyor yoksa Green gas ile mi. 12 Gr lık karbondioksit tüp ile ortalama olarak 50 atış yapabilirsiniz. Tabi ki bu sayı daha fazla olur ama havalı silahın gücünde azalma olur. Bittiği zaman bu tüpü atıp yerine yeni tüp takıyorsunuz. Green gaz ile çalışan havalı silahlar da ise aynı çakmak gazı gibi havalı silahın altında bulunan yere basıp, tüpü doldurabilirsiniz. Bunlar arasında çalışma şekline göre fiyat farklılıkları da olabilmektedir.

Airsoft Silahlar

Airosft silah 6 mm çapında mühimmat atan silahlardır. Bunların çalışma şekli biraz daha farklıdır. Airsoft silahlar farklı malzemelerden oluşur. En çok tercih edilen ise polimer olan modelleridir. Bunlar Biraz daha hafif olmaktadırlar. Airsoft silahların 6mm çapında attığı mermiler farklı ağırlıkta olmaktadırlar. Ağırlık ne kadar artarsa airsoftlar için o kadar iyi diyebiliriz. Mermileri genelde yuvarlak küçük bilye gibi olan mermilerdir.

Havalı Tabancalar

Havalı tabancalar paraşüt mermi ve çelik bilye atan tabancalar vardır. 4.5mm çapında ve çelik bilyeler atmaktadırlar. Bilyelerin mıknatıslı özelliği sayesinde kolayca şarjöre doldurabilirsiniz veya etrafa döküldüğü zaman mıknatıs yardımı ile kolayca toplayabilirsiniz. Ülkemizde en fazla tercih edilen havalı tabanca modelleri ise çelik bilye atan modellerdir. Bir başka mermi tipi ise 4.5mm çapında paraşüt saçma dediğimiz saçmalardan atmaktadırlar. En güçlü havalı tabanca da tüp gücü ve kullandığınız bilye de çok etkili olmaktadır.