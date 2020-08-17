En güvenilir çikolata, en çok sevilen dondurma belli oldu

Ağzımızın tadını 'güven' belirliyor!

Vazgeçilmez iki lezzet 'çikolata' ve 'dondurma' sektöründe en güvenilir markalar belli oldu. Areda Piar'ın 14-16 Temmuz tarihleri arasında 1545 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, en sevilen çikolata markası "Torku" olurken,dondurmada ise"Algida" ismi öne çıktı. Katılımcılar, her iki kategoride seçimlerini etkileyen tek şeyin 'güvenilir marka'olduğunu vurguladı.

Arede Piarher ay Türk halkının tüketim ve kullanım eğilimlerini ölçtüğü 'Benim Markam' araştırma dizisine bir yenisini daha ekledi. Türk halkının vazgeçemediği iki lezzet olan 'çikolata' ve 'dondurma'ya ilişkin önemli verilerin yer aldığı araştırmaya 1545 kişi katıldı. Araştırmaya göre tatlı krizlerimizin vazgeçilmezi olan çikolatada en çok tercih edilen marka yüzde 22.6 oranıyla 'Torku' olurken, yaz aylarının bir numarası dondurmada ise katılımcılar yüzde 28.2 ile 'Algida' dedi.

MARKALARLA TÜKETİCİ ARASINDA KÖPRÜ

14-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırma kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleşen araştırma, Türkiye'nin lider gıda markaları ile Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı menşeili firmaların Türk halkıyla kurduğu güven-beğeni-sadakat temalı duygusal bağı da gözler önüne serdi. Ortaya çıkan veriler, markalara da kurumsal iletişim stratejilerini belirleme, yeniden gözden geçirme ve yenilik yapma fırsatı sunuyor.

EN GÜVENİLİR MARKA 'TORKU'

Tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan çikolatada Torku yüzde 22.6 oranıyla 'en çok tercih edilen marka' olurken,Torku'yu yüzde 19 ile Ülker, yüzde 14.5 ile Eti, yüzde 10.3 ile Nestle, yüzde 8.3 ile Nutella,yüzde 7.2 ile Tadelle, yüzde 4 ile Milka izledi. Çikolata markalarına yönelik güven-beğeni-sadakat skorlamasına göre Fiskobirlik yüzde 3.3,Toblerone 2.3, Godiva 1.5, Kahve Dünyası 1.4, Elvan 1.1, Kent 0.9'da kaldı.

GÜVENİLİR MARKAYI TÜKETİYORUZ

Katılımcılar, "Aşağıdakilerden hangisi çikolata markası tercih ederken sizin için en önemli kriterdir?" sorusuna yüzde 90.9 oranında 'güvenilir bir marka olması' yanıtını verdi. Bu soruya beğenilen bir marka olması yanıtını verenlerin oranı yüzde 5.9 olurken, vazgeçilmez bir marka olması yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 3.2'de kaldı.

KALİTEYİ SATIN ALIYORUZ

"Çikolata satın alırken aşağıdakilerden hangisi /hangileri sizin için önemli unsurlardandır?" sorusuna kalite yanıtını verenlerin oranı yüzde 34.1'yle dikkat çekti. Marka bilinirliği yine çikolata tercihlerinde önemli bir unsur olarak öne çıktı. Bu soruya 'marka bilinirliği' yanıtını verenlerin oranı yüzde 18, ürünün fiyatı yüzde 15.6,ürünün menşei yüzde 15.2 oranında etkili olurken, indirim ve kampanyaların çikolata satışlarına etkisi yüzde 7'de kaldı.Vatandaşların 4'ü tavsiyeye göre çikolata alacağını belirtirken, paket rengi ve tasarım şeklinin satışlara etkisi yüzde 1.8 olarak belirlendi. Reklam tanıtımın satışlara etkisi ise yüzde 1.4

DONDURMADA SEÇİM BELLİ

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmada Algida markasını tercih eden katılımcıların oranı yüzde29.1 olurken, bu verileri yüzde 22.3 ile Mado, yüzde 20.8 ile Golf izledi. Listede panda yüzde 8.9, Eti yüzde 5.2, Alpedo yüzde 4.1, Tadelle yüzde2.8, Mis yüzde 1.7, Fair yüzde 1.4, L'era Fresca yüzde 1.2, Venexia yüzde 0.9, Pernigotti yüzde 0.6, AOÇ yüzde 0.4, Gündoğdu yüzde 0.3, Bugido yüzde 0.2, Snickers yüzde 0.1 oranlarıyla yer aldı.

GÜVEN VE KALİTE İSTİYORUZ

Araştırmaya katılanların yüzde 85.6'sı, dondurma almak için en önemli kriterini 'güvenilir bir marka olması' olarak açıklarken, 10.7'si beğenilen bir marka, 3.7'si ise vazgeçilmez bir marka yanıtını verdi.Araştırmada yer alan, "Dondurma satın alırken aşağıdakilerden hangisi /hangileri sizin için önemli unsurlardandır?" sorusuna kalite yanıtını verenlerin oranı 34.1 olurken, marka bilinirliği diyenler yüzde 18'i oluşturdu. Bu soruya ürünün fiyatı diyenler yüzde 15.6, ürünün menşei diyenler 15.2, indirim ve kampanyalar diyenler yüzde 7, öneri-tavsiye diyenler yüzde 4, promosyonlar diyenler yüzde 2.2 oldu. Paket rengi – tasarım şekli için dondurma satın alıyorum diyenlerin oranı yüzde 1.8'de kalırken, reklam-tanıtıma göre dondurma alıyorum diyenlerin oranı ise 1.4 olarak tespit edildi.