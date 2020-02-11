EN HIZLI A101!

Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu açıklandı:A101 Türkiye’de En Hızlı Büyüyenlerde Birinci,Dünya’da ise 5. Şirket Oldu.9000 şubesi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101 marketleri, Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporunda, Dünya’da en hızlı büyüyen ilk 50 perakende şirketi arasında 5. sırada yer aldı.

Deloitte Raporu’nda geçtiğimiz yıl da 5. olan A 101, ilk 10’da yer alan tek Türk markası oldu. A101,bu yıl da dev markaların olduğu listede yer alarak büyük başarı gösterdi ve dünyanın en hızlı büyüyen 5. perakende zinciri oldu. 4.1 Milyar dolar gelir elde ederek en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında geçen yılki konumunu korudu.

A101 Hakkında:

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye’nin 81 ilinde, 956 ilçesinde 9000 mağazası ile faaliyet göstermektedir. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci şirketi olan A101 yaklaşık 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncüsü olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. Türkiye’nin en büyük 20 şirketi arasında yer alan A 101 "Yüksek indirim" konseptinde işletilen zincir marketlerinde; müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır.