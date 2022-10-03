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ENAG enflasyon oranlarını açıkladı | Yüzde 186 ile ezildik

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. 

03 Ekim 2022 Pazartesi 09:55
ENAG enflasyon oranlarını açıkladı | Yüzde 186 ile ezildik

ENAG enflasyon oranlarını açıkladı | Yüzde 186 ile ezildik


Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE eylül ayında yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186.27, yılın başından itibaren ise yüzde 101.63 olarak gerçekleşti. TUİK ise yayınladığı verilerde, aylık 3.8 olarak ilan etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon 16 aydır aralıksız yükselmeye devam ediyor. 

Buna göre enflayson eylülde aylık yüzde 3.08 yıllık 83.45 ise yüzde  arttı. 

KIŞ ÖNCESİ BU AYDA KABAN FİYATLARI FIRLADI

Kış öncesi gerçekleşen fiyat artışları bu ayda endişe verici. ENAG enflasyonuna göre fiyatı en çok artan ürün kaban oldu. Bunu turşu ve tereyağı takip etti. Fiyatı en çok artan ürün listesinin üçüncü sırasında kadınlar için kazak yer alırken beşinci sırada bu sefer temel protein olan yumurta yer aldı. ENAG'ın fiyat artışlarına ilişkin sepeti şu şekilde:
Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.


ENAG bugün de eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Eylül 2022 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 5,30 arttı. Eylül 2022, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir.

EN FAZLA YÜKSELİŞ SAĞLIKTA

Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış eksi yüzde 1.60 ile Ulaştırma en fazla yükseliş ise yüzde 26.05 ile Sağlık kaleminde gerçekleşmiştir.

Son Güncelleme: 03.10.2022 10:29
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EnflasyonEnagEylül Enflasyon
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