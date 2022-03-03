ENAG enflasyonu üç rakamlı çıktı



Bağımsız uzmanlar tarafından kurulan ENAG, Türkiye'deki yıllık enflasyon oranlarının üç haneli rakamlara ulaştığını duyurdu.

Son dönemde ENAG da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı.

ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı şubat ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımnladı.

ENAG'a göre, Tüketici Fiyat veveveaFiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını yıllık yüzde 114,87 oranında olduğunu duyurmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI KALEMİNDE

ENAG'ın enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler en fazla yükseliş ise yüzde 9,10 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.