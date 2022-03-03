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ENAG enflasyonu üç rakamlı çıktı

TUİK'in şüpheli enflasyon rakamları açıklanmadan önce ENAG, sabah erken saatlerde yıllık enflasyon verilerini açıkladı.

03 Mart 2022 Perşembe 09:52
ENAG enflasyonu üç rakamlı çıktı

ENAG enflasyonu üç rakamlı çıktı


Bağımsız uzmanlar tarafından kurulan ENAG, Türkiye'deki yıllık enflasyon oranlarının üç haneli rakamlara ulaştığını duyurdu.

Son dönemde ENAG da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı şubat ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımnladı.

ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ

ENAG'a göre, Tüketici Fiyat veveveaFiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti. 

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını yıllık yüzde 114,87 oranında olduğunu duyurmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI KALEMİNDE

ENAG'ın enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler en fazla yükseliş ise yüzde 9,10 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.

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Son Güncelleme: 03.03.2022 10:37
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