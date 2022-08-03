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ENAG temmuz ayı enflasyonu yüzde 176

TUİK, aylık ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Son 24 yılın en yüksek enflasyon rakamını ilan eden TUİK'in tartışmalı oranlarına ENAG'dan düzeltme geldi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:00
ENAG temmuz ayı enflasyonu yüzde 176

ENAG temmuz ayı enflasyonu yüzde 176


Türkiye, resmi enflasyon rakamları ile son 24 yılın en yüksek hayat pahalılığını yaşıyor. TUİK yıllık enflasyon rakamlarını 79.6 olarak ilan ederken, ENAG gerçek rakamların yüzde 176 olarak duyurdu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 5.03 arttı. Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı yılın enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.

YÜZDE 176'NIN ÜZERİNDE ENFLASYON VERİSİ

ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5.03 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 176.04 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından itibaren 7 aylık (Ocak-Temmuz) enflayson artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

HAZİRAN ORANLA YILLIK ENFLASYON YİNE ARTTI

ENAG'ın paylaştığı verilere göre haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık artış oranı da yüzde 175.55 olarak kaydedilmişti. 

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI

ENAG raporunda "TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş -yüzde 1,44 ile Ulaştırma en fazla yükseliş ise yüzde 12,18 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir" ifadesine yer verdi.

GIDA'DA EN FAZLA ARTIŞ SUDA OLDU!

ENAG'ın yayınladığı rapora göre gıda fiyatlarında en yüksek artış yüzde 37.77 ile suda kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
EnflasyonTÜİKEnag
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