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Endüstri 4.0 rüzgar enerjisi sektöründe verimlilik

Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, teknolojik ilerlemelerle enerji verimliliğinde yaklaşık yüzde 20 - yüzde 25 artış sağlandığını ifade ediyor.

03 Şubat 2020 Pazartesi 09:04
Endüstri 4.0 rüzgar enerjisi sektöründe verimlilik

Endüstri 4.0 rüzgar enerjisi sektöründe verimlilik


Tüm endüstri kollarındaki verimlilik artışında büyük bir pay sahibi olan Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında dijitalleşme, rüzgar enerjisine de yön veriyor. Özellikle rüzgar türbinlerinin nasıl daha akıllı ve üretim çıktılarının nasıl daha rekabetçi olabileceği konusunda yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, teknolojik ilerlemelerle enerji verimliliğinde yaklaşık yüzde 20 - yüzde 25 artış sağlandığını ifade ediyor.

Enerjide verimliliğin artması ve yüksek kapasitede üretim sağlanması adına, rüzgar enerjisini elektriğe çevirirken dijitalleşmenin gücünden faydalanarak rüzgardan daha yüksek verim sağlamak için geliştirilen teknolojiler, rüzgar türbini yatırımlarına da yön veriyor. Özellikle rüzgar türbinlerinde gerçekleşen dijitalleşmenin detaylı analizlerde ve bakımlarda kolaylık sağladığına dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, yapay zeka ve sensörlerin kullanılması ile birlikte türbinlerin enerji üretim verimliliğinde yaklaşık yüzde 25’e varan artış sağlandığının altını çiziyor.


Dijitalleşen Rüzgar Türbinleri Birbirleriyle Haberleşiyor

Gelişmiş otomasyon sistemini, üretim teknolojilerini ve nesnelerin internetini içerisinde barındıran Endüstri 4.0, rüzgar enerjisinde de etkilerini gösteriyor. Teknolojik gelişmeler ve beraberinde getirdiği dijitalleşme, rüzgar enerjisinin birçok alanında kazanımlar elde edilmesini sağlıyor. RES’lerin yıllık üretim verimliliği ve rüzgar santrallerinin karlılığını arttırmak üzere geliştirilmeye devam eden dijital yazılımların gücü, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması için anahtar rol oynuyor.


Türbinler Birbirleriyle Bulut Ortamında Konuşuyor

İnovatif ve akıllı türbinler, üzerlerinde barındırdıkları sensörler sayesinde, hem birbirleriyle hem de bakım yöneticileri ile bulut ortamında iletişim kurabiliyor. Rüzgarın en verimli şekilde değerlendirildiğini ve sorunların yaşanmadan önleyici bakımlar ile müdahale edilerek türbinlerin atıl pozisyonda kalmalarının engellendiğini aktaran Ali Aydın’a göre, dijitaleşmenin rüzgar türbinlerinin kapasiteleri çerçevesinde mümkün olduğunca çok enerji üretebilmeleri ve rüzgar türbinlerinde plansız duruşa, elektrik üretimine, gelire ve karlılığa önemli derecede etkileri bulunuyor.

Enerji Üretimini Yaklaşık yüzde 20 - yüzde 25 Seviyesinde Artırabiliyor

Rüzgar enerjisinde durum tabanlı bakım ve daha fazla öngörülebilirlik sağlayan dijitalleşme, enerji verimliliğini artırmaya ve servis bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Bu kapsamda saha ekipleri ile operasyon ve bakım verimliliğini iyileştiren bir planlama uygulaması yazılımının varlığı, santral genelinde süreli bakım planlarını organize etmek ve önceliklendirmek için toplanan veri setleriyle birlikte rüzgar santrallerine yapılacak olan bakım maliyetlerinin ciddi miktarlarda azaltılmasına yardım ediyor.

Enerji bağımsızlığına olan ihtiyacın bu kadar arttığı dönemde, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının maksimum verimle kullanılması gerektiğine inanan Ali Aydın, dijitalleşen süreçler sayesinde elde edilen enerji üretiminin yaklaşık yüzde 20 - yüzde 25 seviyesinde arttığına ve rüzgar enerjisi santrallerinin ekonomik ömrü boyunca da pozitif sonuçlar oluşturduğuna değiniyor.

Ülke Enerji Hakkında:

Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile özel çözümler sunmaktadır. Rüzgar enerjisi santralleri alanında Türkiye'nin en deneyimli kadrosunu bünyesinde barındıran Ülke Enerji, santrallerdeki maksimum üretim sürekliliği için önceden belirlenen hizmet seviyelerini daima korumayı amaçlar. Hızlı çözümler üretebilen, dinamik ve tecrübeli mühendislik desteği sayesinde santrallerin yaşam döngülerini en verimli hale getiren Ülke Enerji, oluşabilecek arıza ve problemler için proaktif çözümler hazırlar.

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