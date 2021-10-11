

Endüstride asıl devrim 5G ile yaşanacak

Endüstriyel haberleşme alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli CLPA (CC-Link Partner Association), fabrikaları ve üretim hatlarını dijitalleştirirken imza attığı organizasyonlarla sektör gelişimini üst noktaya taşımaya devam ediyor. Son olarak IoT Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Kahve Sohbetleri” etkinliğine katılan CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, 5G ve IoT çözümlerinin gelecekteki rolü ve endüstriyel dönüşümdeki etkisinin yanı sıra CLPA’nın en yeni teknolojisi CC-Link IE TSN’nin üretime sağlayacağı faydaları katılımcılarla paylaştı.

Geleceğin otomasyon sistemlerini CC-Link teknolojisiyle domine eden CLPA, Türkiye’nin en büyük IoT ekosistemine sahip olan teknoloji şirketi IoT Türkiye tarafından organize edilen ve YouTube kanalında canlı olarak gerçekleşen “Kahve Sohbetleri” etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında konuşmacı olarak yer alan CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, 5G ve IoT çözümlerinin yanı sıra Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan ve CLPA’nın en yeni teknolojisi olan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı CC-Link IE TSN’nin üretim süreçlerinde sağladığı avantajlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fabrikalarda 100 kat daha hızlı haberleşme sağlanabilecek

5G teknolojisinin endüstriyel dönüşümdeki belirleyici rolünü vurgulayan Tolga Bizel; “Bugün dünyanın birçok ülkesinde dijital dönüşümün ve sanayinin dördüncü evresinin başrolünde 5G teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji ise bizim en büyük hayalimiz olan fabrika içerisindeki nesnelerin bağımsızca hareket edebilmesi ve hareketi esnasında çok daha hızlı haberleşebilmesini mümkün kılıyor. 5G’nin bu kadar heyecan verici olmasının temel sebeplerini ise hem 4G’ye göre 100 kat daha hızlı hem de haberleşme teknolojisinin yarattığı gecikmeyi önlemesi olarak sıralayabiliriz. Üstelik özel bir kodlama sistemiyle haberleşmedeki gürültüyü minimize ederek önemli bir sorunu da ortadan kaldıracak” şeklinde konuştu.

5G ile tüm sektörlerde dengeler değişecek

Türkiye’de ve dünyadaki endüstri ve imalat sektörünün köklü değişimini 5G teknolojisiyle yaşayacağını söyleyen Bizel, şu bilgileri paylaştı: “İnsanların yaptığı emek ve iş gücü gerektiren işleri yapabilecek robotlarımız ve makinelerimiz var. Fakat karar verme ile ilgili süreçler de işin içine girince yüksek kapasitede bilgi işlem ihtiyacı ortaya çıktı. Mevcut şartlarla çok yüksek kapasitede bilgi işleme süreçlerini ve verilerini fabrika içinde yapmanız mümkün olmayabiliyor. Bu noktada, artık robotlara veya makinelere insanın davranışlarını yüklemeye çalışıyoruz ve insan gibi tepki vermelerini bekliyoruz. Tam burada ise 5G teknolojisine büyük iş düşüyor. 5G teknolojisi endüstride insanların günlük hayatlarında kullanacaklarından daha fazla yetkinlikte bir uygulama alanı bulacak. Çok uzaktaki bir robotla daha hızlı bir şekilde ve daha hızlı bir bant genişliğinde çalışmamız mümkün olacak. Robotun fabrika içinde binlerce nesne ile aynı anda haberleşmesine olanak sunan büyük bir kapasite hattı sağlayacak. 5G teknolojisiyle birlikte fabrikaların içinde mevcut birçok kablolu iletişim sürecinden vazgeçeceğimizi öngörüyoruz. Siber fizik teknolojileri kullanarak insanın algılarını ve zekâsını taklit ederek harekete geçen ve karar veren robotlar hayal ediyoruz. Ayrıca 5G sayesinde tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilecek ve şekil değiştirecek mekanik yapılardan bahsetmeye başlayacağız.’’

Fabrikalarda kesintisiz iletişim sağlayan teknoloji

Üretimde düşük maliyet, zaman tasarrufu ve yüksek verimlilik sağlayan ve CLPA’nın en yeni teknolojisi olan CC-Link IE TSN’nin, Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olduğunu ifade eden Tolga Bizel; “CC-Link IE TSN teknolojisi; gıda, ilaç, beyaz eşya, otomotiv ve bina otomasyonu gibi pek çok farklı sektörde makine ve proses kontrolü için ideal çözümler sunuyor. Bu çığır açıcı sistem, farklı teknolojilerle birlikte kullanıldığında fiziksel ve sanal makinelerin performansına ilişkin yüksek kalitede gerçek bilgilerin aktarılması için verimli ve güvenilir bir ağ görevi görüyor. Böylece, son derece doğru ve duyarlı bir gerçek zamanlı dijital ikiz oluşturma imkânı tanıyor. Ek olarak, üretimde düşük maliyet, zaman tasarrufu ve verimlilik artışı gibi pek çok avantajı da bulunuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

CLPA (CC-Link Partner Association) Hakkında

CLPA (CC-Link Partner Association), CC-Link’in kapsamlı kullanımının desteklenmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir açık ağ destekleme kuruluşudur. CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE, otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek açık gigabit etherneti olarak, rakipsiz bant genişliği sayesinde Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor. CLPA’nın temel faaliyet alanları arasında; CC-Link IE ve CC-Link teknik spesifikasyonlarının oluşturulması ve uyum testlerinin gerçekleştirilmesi, CC-Link kullanılan cihaz ve ekipmanlar için geliştirme desteği, cihaz seçimi için kullanıcı desteği ve CC-Link’in daha geniş kapsamlı bir şekilde benimsenmesine yönelik tanıtım çalışmaları yer alıyor. Kurulduğunda 163 kurumsal üyesi olan CLPA, 3 bin 900'ü aşkın üye şirkete ve 300'ü aşkın üreticiden 1.900'ü aşkın uyumlu ürüne sahip. Tüm dünyada ise hâlihazırda 30 milyonu aşkın cihaz CLPA teknolojisini kullanıyor. Asya’nın önde gelen açık endüstriyel otomasyon ağı teknolojisi CC-Link, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’da da giderek popülerlik kazanıyor.