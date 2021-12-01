Endüstriyel Haberleşmede Geleceğin Başrolü Olacak Teknoloji

Yenilikçi teknolojiler, endüstriyel haberleşmeyi yeniden şekillendirmeye devam ederken mevcut yetenekleri üst düzeye taşıyor ve yeni araçların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu teknolojilerden biri olan Zamana Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) endüstriyel haberleşmede oynadığı temel rol sayesinde her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Bu sebeple işletmelerin fabrikalarında TSN'yi devreye almak için hemen harekete geçmeleri gerektiğini vurgulayan CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, TSN'nin endüstriyel haberleşmenin geliştirilerek geleceğe hazır hale getirilmesindeki etkilerini değerlendirdi.

Sanayi 4.0 uygulamalarının ihtiyaç duyduğu yüksek hızlı ve güvenilir bir endüstriyel haberleşmenin faydalarından yararlanmayı sağlayan Zamana Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network), değişikliklere kolay uyum sağlayabilen esnek üretim hatlarının oluşmasını sağlıyor. TSN’nin Sanayi 4.0 ihtiyaçlarının desteklenmesi konusunda büyük önem taşıdığının altını çizen CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, şu açıklamalarda bulundu:

“TSN; Sanayi 4.0 uygulamalarını destekleyen, geleceğe hazır ve rekabetçi bağlantılı endüstrilerin hayata geçirilmesine katkı sağlıyor. Bu teknoloji, 5G gibi büyük avantajlar sunacak yeni inovasyonlara uyumluluk için gerekli özelliklere sahip. Bu yüzden şirketlere, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken endüstriyel haberleşmenin geleceğine hazırlanmak adına TSN'yi fabrikalarında nasıl uygulayabileceklerini bugünden keşfetmeye başlamalarını tavsiye ediyoruz. İşletmeler için TSN teknolojisini fabrikalarında uygulamaya başlarken önerdiğimiz kilit çözümlerden birisi ise gigabit bant genişliğiyle birlikte TSN fonksiyonlarına sahip sektörün ilk endüstriyel Ethernet'i olan CLPA’nın en yeni teknolojisi CC-Link IE TSN. Bu teknolojiyle birlikte işletmeler bir dizi uyumlu cihazın yanı sıra farklı endüstri standardı geliştirme seçeneklerini destekleyen kapsamlı bir geliştirme imkânı da yakalıyor.”

Endüstriyel haberleşmenin geleceğine hazırlanmanın ilk adımı TSN

CC-Link IE TSN’yi tercih eden işletmelerin Sanayi 4.0 çerçevelerini destekleyen son teknoloji ürünler ve uygulamalar ile TSN ve yenilikçi yeteneklere sahip kendini kanıtlamış bir teknolojinin sağladığı tüm olanaklardan faydalanabildiğini vurgulayan Bizel, TSN’nin şirketlere bilgi teknolojileri ve operasyon teknolojileri dünyalarını birleştirmede kullanabilecekleri yetenekler sunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu teknoloji sayesinde şirketler, proses şeffaflığı ve üretkenliklerini daha üst düzeylere taşıma fırsatına sahip oluyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm stratejileri, kilit operasyonların optimizasyonunda kullanılabilecek veriye dayalı öngörüler üretebiliyor. Bu noktada TSN'nin sağladığı veri şeffaflığı ile IT ve OT sistemlerini birleştirme olanaklarına sahip olan işletmeler, endüstriyel proseslerden daha fazla veri elde edebilecek. Toplanan veriyi her geçen gün daha doğru sonuçlar üreten akıllı tahmin modelleriyle analiz ederek üretim operasyonları için daha faydalı bilgilere ulaşabilecek. Bu derinlemesine bilgi; performans, üretkenlik ve verimliliğin yanı sıra son ürün kalitesinin artırılmasında da kullanılabilecek.”

Fabrikalarda üretkenlik ve verimlilik sağlayan teknoloji

TSN standartlarının aşırı ağ yüklenmesini ortadan kaldırarak olası veri kayıplarının önüne geçtiğini söyleyen Tolga Bizel; “Trafik planlama ve determinizm, şirketlere farklı trafik türlerini tek bir ağda birleştirebilme imkânı sunuyor. Bu teknolojiyle şirketler kamera, barkod okuyucuları ve yazıcılardan gelen diğer Ethernet trafiklerinin yanı sıra diğer Ethernet protokollerini tek bir ağda birleştirebiliyor. Basitleştirilmiş ve net bir şekilde yapılandırılmış ağ mimarileri, hata tespit ve düzeltme sistemini hızlandırarak üretim kaybını düşürüyor. Ek olarak daha esnek bir altyapının kullanılmasını da mümkün kılıyor. Bu sayede, ağda cihaz ekleme/çıkarma süreci kolaylaşırken çoklu konfigürasyon felsefesi desteğiyle de yapılandırma süreçleri hız kazanıyor. TSN teknolojisinin sunduğu veri şeffaflığı ve birleşimi, bir fabrikanın farklı bölümlerine farklı düzeylerde verilere ulaşabilme imkânı sunuyor. Geniş bir perspektiften baktığımızda ise bir bütün olarak fabrikalara üretkenlik ve verimliliklerini arttırma fırsatı sağlıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

CLPA (CC-Link Partner Association) Hakkında

CLPA (CC-Link Partner Association), CC-Link’in kapsamlı kullanımının desteklenmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir açık ağ destekleme kuruluşudur. CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE, otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek açık gigabit etherneti olarak, rakipsiz bant genişliği sayesinde Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor. CLPA’nın temel faaliyet alanları arasında; CC-Link IE ve CC-Link teknik spesifikasyonlarının oluşturulması ve uyum testlerinin gerçekleştirilmesi, CC-Link kullanılan cihaz ve ekipmanlar için geliştirme desteği, cihaz seçimi için kullanıcı desteği ve CC-Link’in daha geniş kapsamlı bir şekilde benimsenmesine yönelik tanıtım çalışmaları yer alıyor. Kurulduğunda 163 kurumsal üyesi olan CLPA, 3 bin 900'ü aşkın üye şirkete ve 300'ü aşkın üreticiden 1.900'ü aşkın uyumlu ürüne sahip. Tüm dünyada ise hâlihazırda 30 milyonu aşkın cihaz CLPA teknolojisini kullanıyor. Asya’nın önde gelen açık endüstriyel otomasyon ağı teknolojisi CC-Link, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’da da giderek popülerlik kazanıyor.