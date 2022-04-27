Endüstriyel kazalarda her gün 6 bin çalışan can veriyor



Dünya genelinde her yıl 2,3 milyon insan endüstriyel kazalar yüzünden hayatını kaybediyor. Bir günde yaklaşık 6 binden fazla kişinin ölümüne tekabül eden bu verilere rağmen şirketlerin iş kazalarına yönelik koruyucu önlemlerinin yetersizliği son zamanlarda gündem konusu. Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, şirketlerde endüstriyel güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin nedenlerini ve sonuçlarını aktarıyor.

Endüstriyel kazalar tarih boyunca Çernobil ve Bhopal gibi felaketlerde on binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün verilerine göre bugün hala dünya genelinde her yıl 2,3 milyon insan endüstriyel kazalar yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sayı bir günde yaklaşık 6 binden fazla kişinin ölümüne tekabül ederken şirketlerin iş kazalarına yönelik koruyucu önlemleri yetersiz kalıyor. Alınan zayıf endüstriyel güvenlik çözümlerinin altında yatan nedenleri ve bunların etkilerini açıklayan Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, şirketleri marka değerinden hisse fiyatlarına kadar birçok zarar konusunda uyarıyor.

Maliyetten Kısmak Her Zaman Kar Getirmeyebilir

Günümüzde endüstriyel güvenlik yetersizliğindeki sebeplerden biri, konunun insan güvenliğinden ziyade varlıkları korumakla ilişkili olduğunun düşünülmesidir. Modern teknolojinin sunduğu tüm avantajlara rağmen, birçok kuruluş hala bu teknolojileri çalışanlar ve çevre sağlığı için kullanmakta çekiniyor. Her yıl yaklaşık 340 milyon iş kazasının yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda endüstriyel güvenliğin etkisi sanılandan daha geniş kapsamlıdır. Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, yeterli endüstriyel güvenlik önlemlerine sahip olmayan şirketlerde yaşanan iş kazalarının olumsuz sonuçlarını paylaşıyor.

1. Verimliliğe etkisi. İş kazaları yalnızca çalışanların sağlığını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda çalışanın tedavi süreci boyunca iş sürekliliğinde de aksamalara neden olur. Ayrıca kaza sonrası işe dönen çalışanların üretkenlik kapasitelerinde ve motivasyonlarında olumsuz etkiler gözlemlendiği de bildiriliyor.

2. Marka değeri ve hisse fiyatına olumsuz etkisi. İş yerlerinde sık yaşanan kazaların halka açık şirketlerin borsa değerine ciddi zarar verdiği ve hisse fiyatını aşağı çektiği bilinen bir gerçek. Yetersiz endüstriyel önlemlerin sebep olduğu kazalar, tüm şirketlerin uzun vadede itibarını zedelemeye, tüketici güvenini yitirmeye ve finansal performansının düşmesine de yol açıyor.

3. Maliyetlere etkisi. İş kazalarının, çalışanlar ve onların endüstriyel güvenliği için fazla harcama yapmak istemeyen şirketlere maliyeti son derece yüksektir. Kaybedilen iş günleri, tazminat, sigorta, tedavi masrafları ve diğer dolaylı maliyetlerin yanında bir de düzenleyici makamlar tarafından verilen cezalarla birlikte endüstriyel kazalar çok pahalıya mal oluyor.

Önce İnsan Sonra Makine

Zayıf endüstriyel güvenliğin şirketler üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, güvenliğin sağlanması için çaba gösterilmesi ve karın artırılması için sürekli olarak işçi güvenliği iyileştirme çalışmalarına yatırım yapılması gerekiyor. Çalışanlar güvenlik önlemleri, iş yeri riskleri ve kazalarını nasıl önleyebilecekleri konusunda eğitilmeli, önce güvenlik kültürü ve zihniyeti oluşturmalıdırlar. Şirketler için gerekli olan, uygun sağlık ve güvenlik eğitimini planlamanın yanı sıra modern teknolojiden yararlanılmalı, kazaları önlemek ve riskleri zamanında azaltmak için prosedürler uygulanmalıdır. Murat Şengül, şirketlerin endüstriyel güvenlik önlemlerinin zayıf olmasının altında yatan nedenleri paylaşıyor.

1. Reaktif yaklaşım savunmasızlığı. Birçok şirket, bir iş kazası yaşandığında kazanın nedensel analizini yapar ve benzer bir kazanın tekrarlanmaması için düzeltici önlemler alır. Güvenlik önlemlerini proaktif olarak günlük operasyonlara entegre etmemek ve stratejik bir yaklaşım geliştirmemek, şirketleri kazalara karşı savunmasız kılıyor.

2. Modern teknolojinin kullanılmaması. Şirketler tarafından iş makineleri için yapay zeka gibi modern teknolojilere büyük yatırımlar yapılmasına rağmen iş güvenliği için de var olan bu tür teknolojiler uygulanmıyor ya da uygulayan şirketlerin sayısı çok az. Dolayısıyla endüstriyel güvenlik önlemleri için çağa uygun çalışmalara ağırlık verilmeli.

3. İnsandan önce makine güvenliğine odaklanmak. Birçok şirket, çalışanlarının sağlıkları için risk teşkil eden konulara odaklanıp bunları iyileştirmek yerine sadece makinelerin güvenliğine ve üretim çıktılarının iyileştirilmesine odaklanıyor.