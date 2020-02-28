ENEREX Antalya Fuarı, katılımcıları kadar ürünleriyle de dikkat çekti



Antalya’nın enerji üssü olması hedefiyle yola çıkan ENEREX Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı; dikkat çeken ürünlere, yeniliklere, Ar-Ge yatırımlarına ve çarpıcı markalara ev sahipliği yaptı. 70’den fazla firmanın 150’nin üzerinde markasını sergilediği fuara; Süleyman Demirel Üniversitesi’nin alternatif enerjili aracı ‘Gece Gündüz’, topraktaki enerjiyi ısıya dönüştüren toprak kaynaklı ısı pompası teknolojisi ve Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en büyük güneş panel üreticisi CW Enerji’nin güneş enerjisi teknolojileri gibi, enerji sektörünün ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten markalar ve onların yenilikçi ürünleri damga vurdu.

ENEREX Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı, 27-29 Şubat tarihleri arasında ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyarete açıldı. 70’den fazla firmanın 150’nin üzerinde markasını sergilediği Fuar, ilk kez düzenlenmesine rağmen, enerji sektörünün önemli paydaşlarını 3 gün süreyle aynı çatı altında bir araya getirdi. Katılımcıları kadar tanıtılan ürünler, yenilikler, Ar-Ge yatırımları ve markalarla da öne çıkan ENEREX Antalya’yı; yurtiçi ve yurtdışından 10 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

CW Enerji, Üretici ve Çiftçileri Güneş Enerjisi Çözümleriyle Buluşturacak…

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Antalya merkezli CW Enerji, Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın lider güneş paneli üreticisi konumunda bulunuyor. Türkiye’nin 6 GW olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesinde yüzde 30’luk pazar payına sahip şirket, yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. 250’si kadın olmak üzere toplam 600 çalışanıyla, sektörde kadın istihdamına önem veren firmaların başını çeken CW Enerji’nin, yılın 300 günü güneşle buluşan Antalya’da 60 bin metrekarenin üzerinde üç ayrı fabrikada faaliyet gösteriyor. Özellikle otel, çatı ve arazi kurumları üzerine çözüm üreten CW Enerji’nin Satış ve Pazarlama Müdürü Erkan Nazlı, ENEREX Antalya Fuarı’na çok inandıklarını bu nedenle Fuarın Ana Sponsorluğunu üstlendiklerini belirtti. 2020 yılını tarım ve çiftçilere çözüm yılı olarak planladıklarını belirten Erkan Nazlı şöyle devam etti : “Bugün üretimimizin yüzde 20’sini 40 ayrı ülkeye ihraç eden, UL sertifikasına sahip, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan markalardan biriyiz. CW Enerji, olarak yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamak için öncülük ederek, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp, insanoğlunun geleceğini yeni teknolojiler ile destekleyip, dünya ekonomisine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmayı amaçlıyoruz. Bu misyonla 2020 yılını üreticilerimize, çiftçilerimize adadık ve onların yanında olmak onlara ihtiyaç duydukları çözümleri üretmek istedik. ENEREX Antalya ile bunun startını vermiş olacağız ve sıfır faizle 60 aya kadar uzanan kredi sistemi ile bu faydalı ve ekonomik enerjiyi üretici ve çiftçilerimize buluşturacağız.

Enerji Sektöründe Kadının Gücü…

Yenilenebilir enerji sektörü başta olmak üzere, tüm sektör gelişiminde aktif rol oynayan ve oynayacak kadın profesyonellerin iletişim ağı olarak olarak kurulan TWRE grubu da ENEREX Antalya’da sektör paydaşları ile bir araya geldi. Kendisi de enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firma sahibi olan TWRE Başkanı Sedef Budak, TWRE’nin amacı misyonu, hedefleri hakkında bilgi verdi. Budak “Enerji sektörünün yüzde 98’sinin erkeklerden oluşuyor. Bu gerçekle birlikte ; enerjinin değişimi ve enerji dönüşümdeki kadınların güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik oluşturulması ve insan haklarının desteklenmesi misyonu ile yola çıktık. Şu an 1100’ün üzerinde bir gönüllümüz var. TWRE olarak bu ve bunun gibi ENEREX Antalya gibi sektör fuarlarını çok önemsiyoruz. Doğal ve yenilenebilir kaynaklar açısında fevkalade zengin Akdeniz Bölgemiz ve Antalya’nın enerji bağımsızlığına örnek bir bölge olarak yatırım atağına geçmesi ve bunu yaparken kadın istihdamına önem vermesi için tüm yöneticileri göreve çağırıyoruz” dedi.

‘Gece Gündüz’, 200 km gidebiliyor…

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Alternatif Enerjili Araç Topluluğu’nun geliştirdiği ‘Gece Gündüz’ isimli otomobil, ENEREX Antalya fuarına gelen ziyaretçilerin beğenisini topladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokenti İdari Sorumlusu Hidayet Yıldız tarafından tanıtılan ‘Gece Gündüz’, 9 ayı proje 3 ayı da imalat olmak üzere toplam 12 ayda tamamlanan bir projenin ürünü. 36 öğrencinin gece gündüz çalışması sonucu adı ‘Gece Gündüz’ olarak konulan otomobilin, yakın zamanda daha gelişmiş bir modelinin hayata geçirileceğini müjdeleyen Yıldız, otomobil hakkında şunları söyledi: “Karbon fiber ve özel bir aliminyumla üretilen otomobilimizin ağırlığı 180 kg ama mukavemet açısından çelik kadar dayanıklı ve sağlam. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından bu yıl 12’ncisi Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen ‘Alternatif Enerjili Araç Yarışları’na katılan batarya elektrik enerjili aracımız ‘Gece Gündüz’ 30 üniversiteden 34 elektrikli otomobilin mücadele ettiği yarışlarda hız ve verimlilik alanında beşinci oldu. Bu gelişme ve aldığımız başarı bizi daha çok hırslandırdı. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, ENEREX Antalya’da gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz” dedi.

Topraktan Gelen Enerji…

Güneşin yaydığı ısıl enerjiyi emen topraktan faydalanarak enerji elde etme teknolojisinin temelleleri 1900’lü yılların başına dayanıyor. Kuzey Avrupa ve Almanya tarafından kullanılan teknoloji, ülkemiz için oldukça yeni. Toprak kaynaklı ısı pompası teknolojisini ülkemizle buluşturan MyEnerji, sektörün yakından bildiği ama ülkemizin pek de bilinmeyen çevre dostu bu alternatif sistemi, ENEREX Antalya aracılığı ile sektöre duyurdu. Isı pompasının sistem garantisi sunarak nesiller boyu kullanma imkanı veren teknoloji hakkında MyEnerji Yönetici Asistanı Funda Okur şunları söyledi:“Toprak kaynaklı ısı pompası teknolojisi, yeryüzünün belirli bir derinliğinde sıcaklığın yıl içinde nispeten sabit kalması gerçeğine dayanır. Yer ısısı pompası sayesinde tek bir binayı bile hem ekolojik hem de ekonomik olarak uygun bir şekilde ısıtmak mümkündür. Konfor amaçlı kullanılan ısı pompaları; yazın gerekli soğutmayı, kışın ise gerekli ısıtmayı sağlayacak şekilde dizayn edilirler.Toprakta mevcut biriken ısıyı 100 metrelik sondaj çalışmasıyla yukarıya transferini sağlayıp özel bir dolgu maddesi ile yüzeye taşıyan ve bunu petek, tavan ya da duvar tipi panellerle buluşturuyoruz. Bu müstakil evler gibi küçük ölçekli yerlere de yapılabildiği gibi okul, kamu binaları gibi çok büyük yapılara da uygulanabiliyor. Yüzde 80’lik enerji tasarrufu sağlayan bu teknolojiye biz firma olarak 49 yıl sistem garantisi veriyoruz. En temiz ve doğaya en zararsız enerji kaynağı olan bu sistemi Avrupa çok eskiden beri kullanıyor ama ülkemiz için yeni. Firma olarak amacımız bu doğal enerjiyi, toprağın gücünü ve ısısını Türk insanıyla buluşturmak.” dedi.

Yurt Dışı Ofisleriyle Dikkat Çekiyor…

2009 yılında Bulgaristan’da kurulan Smart Energy, güneş enerjisi sektöründe; yatırımcı ve mühendislik hizmeti veren yerli FV güneş paneli üreticisi kimlikleri ile faaliyet gösteren bir marka. Ama Smart Energy’yi farklı kılan Avrupa pazarındaki dikkat çeken büyümesi. Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, İsviçre, Ukrayna ve Almanya’da ofisleri bulunan Smart Energy; yakın zamanda İtalya ve Hollanda’da da ofislerini faaliyete geçecek. Şirket, Bulgaristan’da 24 MW, Romanya’da 8 MW, Yunanistan’da 6 MW ve Türkiye’de ise 69 MW güneş enerjisi santral yatırımı gerçekleştirerek 100 MW’ın üzerinde lokal & global projelere imza attı.

350’nin üzerinde projeye teknik danışmanlık veren ve 2000 MW’tan fazla GES kurulum tecrübesi bulunan Smart Energy, yurtiçinde ve yurtdışında pek çok proje yürütüyor. Gebze’de yer alan tesislerinde üretim yapıklarını ifae eden Smart Energy Yönetim Kurulu Üyesi Borga Karagülle, firmaları ve ENEREX Antalya’nın sektör için önemi hakkında şunları söyledi: “Smart Energy Group olarak 2009 yılından bu yana mühendislik, danışmanlık, satın alma ve inşaat (EPC) firması olarak verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra, yatırımcı olarak da güneş enerjisi sektöründe önemli bir tecrübeye sahibiz. Şimdi de üretici kimliğimiz ile güneş enerjisi sektörünün Türkiye’de hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz. Ürettiğimiz yerli güneş panellerini; Almanya, İspanya, İtalya, Ukrayna ve Avusturya ülkelerine ihraç ediyoruz Ayrıca, Smart Energy; Türkiye'de ürettiği ürünlerini, Almanya Köln’deki deposu üzerinden global müşterilerine hızlıca teslim edebilme kabiliyetine sahip. Ilk kez gerçekleşen ENEREX Antalya, sektörümüz için son derece yerinde bir fuar. Öyle ki; fuar kapsamında düzenlenen özel bir oturumda, panelist olarak mevcut ve gelişmekte olan PV güneş paneli teknolojileri ve bunların ek olarak, yerli üretimin ve ihracatın önemine değindim. Umarım sektörümüzün geleceği için daha güzel fuarlara ve etkinlikere imza atarız” dedi.