Enerji tasarrufu için pratik öneriler





Elektrik, doğalgaz faturaları sürekli artarken, enerjide tasarruf yöntemleri daha çok gündeme geliyor. Enerji tasarrufu, hem yaşam alanlarındaki konforu azaltmadan maliyetlerin düşürülmesi hem de doğal kaynakların korunması açısından oldukça önemli. Sunduğu çözüm önerileri ile tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Tekzen, bu doğrultuda tüketicileri bilinçlendirerek bütçesine de destek oluyor.

Kaliteli ve uygun fiyat seçenekleri ile on binlerce ürünü müşterilerine sunan Tekzen, ev ve iş yerlerinde hem enerji tasarrufu yapmak hem de enerjiyi verimli şekilde kullanmak için tüketicilere pratik öneriler sunuyor.

Alışkanlıklarınızı değiştirerek daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için sizde bir adım atın!

Günlük yaşantımızda alışkanlıklarımızda değişiklikler yaparak ve önlem alarak enerji tasarrufu yapmak mümkün. Küçük bütçelerle enerjiden tasarruf etmenin pek çok yöntemi var. Yaşam alanınızda rahatlıkla uygulayabileceğiniz tasarruf önerileri;

Evimizde iş yerlerimizde kullandığımız aydınlatmalarda led teknolojisini tercih edelim. Led teknolojisi yapay ışık kaynaklarının en yenisidir ve düşük enerji sarfiyatı ile tasarruf sağlar.

Evlerimizdeki tüm ampulleri enerji tasarruflu ampullerle değiştirerek %80 enerji tasarrufu, beyaz eşyalarımızı A enerji sınıfı ile değiştirerek %60 enerji tasarrufu, kış aylarında evimizin sıcaklık ayarını 1 derece azaltarak %7 ısı ve enerji tasarrufu sağlayabiliriz.

Bataryalara hava karışımı sağlayan perlatörler takarak yüzde %50 su ve enerji tasarrufu elde edebilirsiniz.

Isı yalıtımı yöntemlerini kullanarak minimum maliyetle yakıt ve enerji tasarrufu sağlayabilir, fatura giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

Kapı ve pencerelerde kapı-pencere bandı, kapı altı rüzgarlığı kullanarak ısı ve enerji tasarrufu, radyatörlerde radyatör arkalığı ve ısı fan kullanarak yakıt ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.