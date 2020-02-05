Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtrelerini üreten Elektra Elektronik, işletmelerde elektrik enerjisinin güvenli ve sürekli olmasını sağlarken elektronik cihazların ömrünü de uzatıyor

Enerjide Kalite Sorunu ve yüksek cezalara son veren teknoloji

Sanayide ve hizmet sektöründe elektrik enerjisini verimli kullanmak için enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif gücü minimum seviyede tutmak gerekiyor. Elektra Elektronik’in yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtreleri işletmeleri bu anlamda büyük bir yükten kurtarıyor. Sürekli olarak çekilen ve tüketilmeyip üretim tesisine geri gönderilen reaktif enerji sonucu kaybedilen milli kaynaklar nedeniyle işletmelerin ödediği yüksek meblağlı reaktif güç cezalarının önüne geçen Elektra Elektronik, bu sayede milli kaynakların israfını da önlüyor. Endüstride ve ticari tesislerde elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ve yüksek nötr toprak gerilimi kaynaklı enerji kalitesi problemlerinin önüne geçmeyi, iş kayıplarını ve üretim verimsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, elektrik sistemlerinin güvenli ve stabil olmasının öncelikli ihtiyaç olduğu demir çelik, denizcilik, sağlık, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi sektörlerde enerji kalitesi açısından kritik önem taşıyor. İşletmelerdeki elektronik cihazların doğru ve tam randımanlı olarak çalışmasını sağlayarak cihazların ömrünü de uzatan Elektra Elektronik, bu sayede maddi kayıplar, zaman kaybı ve sanayide üretim bandının durması sonucu üretimin sekteye uğraması gibi büyük sorunların önüne geçiyor.

Endüstride ve ticari tesislerde elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ve yüksek nötr toprak gerilimi kaynaklı enerji kalitesi problemlerinin önüne geçmeyi, iş kayıplarını ve üretim verimsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Elektra Elektronik, bu doğrultuda yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan aktif harmonik filtre üretimini gerçekleştirdi.

Aktif harmonik filtrelerin mühendisliğini, tasarımını ve üretimini tamamen kendi bünyesindeki uzman mühendis kadrosuyla gerçekleştiren Elektra Elektronik’in yeni nesil bu ürünü, akredite test kuruluşlarında test edildi ve uluslararası standartlara uygunluğu tescil edildi. Dünya çapında sektördeki en yüksek performansa sahip aktif harmonik filtreleriyle sanayicileri büyük bir yükten kurtaran Elektra Elektronik, Türk elektronik sanayiinin gerçek anlamda Ar-Ge gerçekleştiren sayılı firmaları arasında yer alıyor.

Güvenli ve sürekli elektrik enerjisi

Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, elektrik sistemlerinin güvenli ve stabil olmasının öncelikli ihtiyaç olduğu demir çelik, denizcilik, sağlık, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi sektörlerde enerji kalitesi açısından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda elektrik şebekelerinde harmonik kirliliğin giderilmesinde büyük rol oynayarak düşük enerji kalitesinin sebep olduğu problemlerin de önüne geçiyor. Enerji şebekesinden sıklıkla etkilenen hassas üretim tesisleri, data centerlar, ofis binaları, alışveriş merkezleri gibi tesislerin yanı sıra rüzgar ve güneş santrallerinde de kullanılan bu yeni nesil ürün, değişken enerji yüklerinin yoğun olduğu işletmelerde akım ve gerilim kirliliklerini ortadan kaldırarak elektrik enerjisinin güvenli ve sürekli arzına olanak sağlıyor.

İşletmelerdeki elektronik cihazların ömrünü uzatan teknoloji

İşletmelerdeki elektronik cihazların doğru ve tam randımanlı olarak çalışmasını sağlayarak cihazların ömrünü uzatan Elektra Elektronik, bu sayede maddi kayıplar, zaman kaybı ve sanayide üretim bandının durması sonucu üretimin sekteye uğraması gibi büyük sorunların önüne geçiyor. İşletmelerde reaktif güç şebekeden çekilirken akımın yükselmesi sonucu enerji kaybı ve ısınma yaşanıyor. Elektra Elektronik’in aktif harmonik filtreleri, cihaz ısınmalarından kaynaklı yangın risklerini ve dolayısıyla can ve mal kayıplarını önlüyor. En güncel ekipmanlar ve en yeni teknolojiyle üretilen bu filtreler, muadillerine göre daha az enerji harcıyor. Aynı zamanda güç kalitesini iyileştirerek işletmelerdeki enerji kalitesinin sürdürülebilir ve sürekli olmasını sağlıyor. Modüler yapısıyla kolaylıkla kapasite artırımına gidilebilen Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, sistemdeki akım dengesizliğini düzenleyerek nötr hattının akımını yok ediyor.

Yüksek meblağlardaki reaktif güç cezalarına son

Elektrik enerjisini verimli kullanmak için enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif gücü minimum seviyede tutmak gerekiyor. “Reaktif güç kompanzasyonu” adı verilen bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiremeyen üretim tesislerinde, ihtiyaç duyulan aktif elektrik enerjisinden hariç olarak elektrik sistemi şebekeden düzensiz olarak güç çekiyor. Sürekli olarak çekilen ve tüketilmeyip üretim tesisine geri gönderilen bu reaktif enerji sonucu kaybedilen milli kaynaklar nedeniyle bu bedel işletmelere ceza olarak yansıtılıyor. Bu cezaya ise “reaktif güç cezası” deniyor. Elektra Elektronik, değişken elektrik enerjisi yüklerine sık rastlanılan otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde kritik önem taşıyan reaktif güç kompanzasyonunu sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilen aktif harmonik filtreler sayesinde işletmelerin yüksek meblağlarda reaktif güç cezası ödemelerinin önüne geçiyor ve milli kaynakların israfını önlüyor.

Enerji kalitesi ve elektriksel kirlilik ölçülmeli

Elektrik şebekesinde yaşanan problemlerin kontrol altına alınabilmesi için sistemlerde enerji kalitesi ve elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerini gerçekleştirmek ise gerçek anlamda mühendislik bilgisi gerektiriyor. Ölçüm yapılacak noktaların seçimi ve sistemde bulunan yüklerin incelenmesi ölçüm açısından büyük önem arz ediyor. Ölçümlerin doğru olarak değerlendirilmesi ve sisteme uygulanması, gereken en doğru, uygun ve ekonomik çözümün bulunması ancak bu şekilde mümkün olabiliyor. Türk elektronik sanayisinin öncü kuruluşu Elektra Elektronik, enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerini ekibinde yer alan geniş bilgi ve deneyim sahibi elektrik mühendisleri ile gerçekleştiriyor. Enerji kalitesi analizörleri ile her üç fazda aynı anda gerçekleştirilen bu ölçüm ile ölçüm yapılan noktada faz dengesizlikleri, kompanzasyon problemleri ve çeşitli cihazlardaki fark edilmemiş problemler belirlenebiliyor. Yapılan her ölçümün sonunda ölçümün gerçekleştirildiği firmaya ölçüm sonuçlarını, yorumları ve olası çözüm önerilerini içeren detaylı bir rapor sunuluyor.

Elektra Elektronik Hakkında

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, 40 yıl önce İstanbul’da transformatör (trafo) üretmek amacıyla kuruldu. Transformatör üretimi ve enerji kalitesi alanındaki çalışmaları ile yıllar içinde hızlı büyüme gösteren Elektra Elektronik, 2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla öne çıkmaya başladı.

Trafo sektöründeki öncü ürünlerine ek olarak 2015 yılından itibaren ileri teknoloji elektronik ürünlerin üretimine ağırlık veren şirket, günümüzde transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği çözümleriyle Türkiye’de ve dünya genelinde sanayinin birçok alanında hizmet veriyor. Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan aktif harmonik filtreleri üreten Elektra Elektronik, enerji kalitesi alanında dünyaya ileri teknoloji çözümler sunuyor. 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiren Elektra Elektronik’in Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da Elektra GmBH şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış ofisleri bulunuyor.

Elektra Elektronik ürünleri ve çözümleri ile Türkiye’de havalimanı, raylı sistemler, şehir hastaneleri gibi önemli projelerin yanı sıra yurt dışında Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik İdaresi ve Rusya demir çelik fabrikaları gibi çok sayıda projeye katma değer sunuyor. 2016-2018 yılları arasında hızlı tren projeleri kapsamında istasyonlardaki elektrik panolarının uygulamasını gerçekleştirmesi sonucunda önemli bir sıçrama yaşayan şirket, son 4 yılda büyüme ortalamasını yüzde 20’ler seviyesine çıkardı. Yurt dışı pazar payının ve iş hacminin her geçen gün hızla artmasıyla 2019 yılını “Atılım Yılı” ilan eden Elektra Elektronik, İstanbul Esenyurt’ta kurulu fabrikasında üretim hattını büyüttü. Yeni yatırımı ile fabrika kapasitesini ikiye katlayan şirket, 10 bin metrekare kapalı alana sahip yenilenen üretim hattında Ar-Ge çalışmalarına ivme kazandırıyor.

TÜBİTAK ortaklı projelere yoğunlaşarak sanayi-üniversite işbirliği projeleri geliştiren şirket, 2020 yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi” kurulum sürecini başlatmayı planlıyor. Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, Türkiye’de kendi sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip sektöründe tek firma. Yeni yatırımıyla birlikte ihracat pazarlarına Amerika’yı da ekleyen Elektra Elektronik, 2020’de Güney Amerika, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ülkelerine de açılmayı hedefliyor. 2020’de toplam ihracat oranını yüzde 70’e çıkarmayı planlayan Elektra Elektronik, 40. yılını kutlayacağı 2020 yılında dünya markası olma yolunda daha da emin adımlarla ilerlemeye hazırlanıyor.