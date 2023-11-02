Enflasyon artarken 2024 maaşlara ne kadar zam yapılacak?



Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yükselirken gözler hükümetin memur ve emeklilerin maaşına yapacağı zam oranları yeniden hesaplanacak.

Emekli maaş zammında son durum milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini artırdı. Merkez Bankası'nınyıl sonu enflasyon tahminine göre nasıl hesaplanacak? İşte ayrıntılar...



TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın son enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti.

Sunumda açıklanan verilere göre, Merkez Bankası, yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahminini OVP'deki hedef olan yüzde 65'e yükseltti. 2024 enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarılırken, 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 15'ten yüzde 14'e çekildi.

ZAM ORANI OCAK'TA NETLEŞECEK

Memur ve emeklilerin zam oranı, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre ocak ayında belli olacak. Peki emekli ve memurların maaş artışları belirlenirken neler dikkate alınacak ve ne kadar artış yapılması bekleniyor?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

"Orta Vadeli Program'da enflasyon hedeflemesi yani 2023 yılı için beklenen enflasyon oranı yüzde 65'di. Biz o dönemde yüzde 65 üzerinden bir hesaplama yapmıştık. Şimdi de Merkez Bankası bu enflasyon hedeflemelerinde yüzde 65 rakamını açıkladı. Ancak, Merkez Bankası bir alt bant, bir orta bant bir de üst bant belirtiyor. Yüzde 65 oranının Orta Vadeli Program ile uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini var saydığımız takdirde. SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı artış oranı yüzde 37,76. Memur ve memur emeklileri ise 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre bu özellikle enflasyon farkı ile birlikte yüzde 49,46'lık bir artış gerçekleşiyor.

Bu rakamlara nasıl ulaşıyoruz? Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE oranı yüzde 19,77 yıl boyu bu enflasyon hedeflemesinde yüzde 65 olduğunu varsaydığımız takdirde yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon yüzde 37,76. Yılın ikinci yarısında yüzde 65'in bu gerçekleşeceği yüzte 37,76'lık enflasyon oranı SSK ve Bağkur emeklilerinin yılın birinci ya da ikinci 6 aylarında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacakları için SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 37,76 zam alması bekleniyor. Bu yüzde 65 hedeflemesi çerçevesinde. Memur ve emeklilerinin ise enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşmeye göre yüzde 49,46'lık bir artış da onların alması bekleniyor.

'SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 40'A YAKIN BİR ARTIŞ YAPILACAK'

Bu rakamlar son 1-1,5 yıldır hatta 2 yıldır söyleyebiliriz. Bu sözleşmenin mevzuatın öngördüğü artışlar dışında bazen ilave artışlar da verilebiliyor. Fakat şu anda yaklaşık olarak görünen beklenen enflasyon oranlarına baktığımızda memur ve memur emeklileri için yüzde 50'ye yaklaşan bir artış, SSK ve Bağkur emeklileri için de yüzde 40'a yaklaşan bir artış. Nokta rakamlar dışında da yaklaşık beklenen artışlar bu rakamlar.

Düzenleme olup olmayacağını bilmiyoruz. Fakat geçen bir kaç dönemdir toplu sözleşmenin öngördüğünün üzerine bir refah payı denebilecek bir artış da verilebiliyor. Dolayısıyla bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Şu anda somut veriler üzerinden baktığımızda bu artışlar gerçekleşiyor. Yarın ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Daha kolay tahmin etmemiz mümkün olacak. 3 aylık gerçekleşen enflasyon oranlarına baktığımızda emeklilerin, memurların cebindeki artışları da söyleyelim; Son üç aylık TÜFE oranı yüzde 25,11. Yani temmuz, ağustos ve eylül ayında somut olarak gerçekleşen TÜFE oranı yüzde 25,11. Yine ekim, kasım ve aralık enflasyonları da belli olacak. Son üç aylık belli olmadan memur ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 35,73. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 25,11. Yani ceplerinde olan buna ne ilave edilecek? Son üç ayda gerçekleşen TÜFE oranları da buna ilave edilecek. 65 olursa bahsettiğimiz rakamlar, onun üzerine çıktığı halde bu rakamlar onun üzerine ne kadar çıkarsa artmış olacak."

