Enflasyon ne Şimşek dinledi ne de talimat



2024 yılının ikinci enflasyon verileri vatandaşın cebini, mutfağını yangın yerine çevirdi. TUİK ve ENAG tarafından açıklanan verilerde siyasi partilerin ve liderlerin gerçeklikten ne kadar uzak kaldığını gözler önüne serdi. Bu arada ilk kez TUİK rakamları ENAG'ı solladı. Vatandaşlar gece yarısı ucuz et, uygun ekmek kuyruklarında çile çekerken dizginlenemeyen pahalalık hayatı çekilmez hale getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 4,53 olurken, yıllık enflasyon yüzde 67,07'ye yükseldi. ENAG verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Böylece aylık veride TÜİK, ENAG'ı geçti.

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enflasyon asgari ücret artışları ve vergi ayarlamalarının da etkisiyle aylık bazda yüzde 6,70 ile 5 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Merkez Bankasını'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36 iken iki aylık (Ocak-Şubat 2024) enflasyonu şimdiden yüzde 11,54 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.



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Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 olarak gerçekleşti.

ENAG: YILLIK YÜZDE 122

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL ENFLASYONU YÜZDE 76

Öte yandaa İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da şubat enflasyonu yüzde 4,07, yıllık enflasyon yüzde 76,58 olarak kayda geçti.