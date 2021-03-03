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Enflasyon oranları çarşı pazar fiyatlarının gerisinde kaldı

TUİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon oranı yüzde 15,61 olarak ilan edilirken çarşı pazar fiyatlarının gerisinde kalan oranlar ekonomistlerin tepkisini çekti. 

03 Mart 2021 Çarşamba 10:55
Enflasyon oranları çarşı pazar fiyatlarının gerisinde kaldı

Enflasyon oranları çarşı pazar fiyatlarının gerisinde kaldı


TUİK verilerine göre Şubat ayı enflasyon rakamları TÜFE aylık yüzde 0,91 arttı, yıllık yüzde 15,61 oldu. Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 26,96'lık artış ile dolmalık biber oldu.


Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 15,61, aylık yüzde 0,91 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,00 ile sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.


Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 16,92, aylık yüzde 0,79 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüde 12,75 artış gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU DOLMALIK BİBER

Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 26,96'lık artış ile dolmalık biber oldu. Dolmalık biberi, yüzde 19,92 artışla kabak, yüzde 19,47 ile salatalık, yüzde 16,06 ile patlıcan ve 15,06 ile limon takip etti. 

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Enflasyon
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