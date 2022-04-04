Enflasyon, son 20 yılın rekorunu kırdı | Yüzde 61

Mart ayı enflasyon verileri ile birlikte Türkiye son 20 yılın en yüksek hayat pahalılığı seviyesine ulaştı. ENAG yıllık enflasyonu yüzde 142 olarak açıklarken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici ve üretici fiyat endeksini yıllık basda yüzde 61.14 olarak ilan etti.



TÜİK, 2022 yılı mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu yüzde 61,14 ile son 20 yılın zirvesindeki seviyeyi korudu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 99,12 İLE ULAŞTIRMADA OLDU

Akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmedi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının zirve yaptığı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini açıkladı. Mart ayında en yüksek artış zam gelen akaryakıt fiyatlarının etkili olduğu ulaştırmada yaşandı.

Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.

ENAG YÜZDE 142 DEDİ

Son dönemde ENAG da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı oranlar ile ENAG raporlarının arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı mart ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.

ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ

ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 11.93 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 142.63 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA YÜKSELİŞ SAĞLIK KALEMİNDE GERÇEKLEŞTİ

ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş eksi yüzde 1,41 ile Lokanta ve Oteller en fazla yükseliş ise yüzde 78,44 ile sağlık kaleminde gerçekleşmiştir.