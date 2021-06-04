

Erdoğan'ın müjdesinden doğalgaz çıktı



Türkiye, Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde 135 Milyar Metreküplük yeni bir doğalgaz yatağı keşfetti. Uzmanlar, yapılan keşfin, Türkiye'nin 2 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce "büyük müjde" diyerek 21 Ağustos 2020'de duyurduğu 'Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezerv' müjdesini bu kez Zonguldak'ta dile getirdi. Erdoğan'ın, konuyla ilgili açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulunduğunu açıkladığı 'müjde' öncesinde, "Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadesini kullanmış, daha sonra 'müjde'yi duyurmuştu.

21 Ağustos'ta Dolmabahçe'de kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" demişti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.

Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık.



Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haber.Filyos limanı Boğazların yükünü de hafifletecek. Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçasıdır. Filyos Vadisinin göbeğinde yer alan 600 metre kare alana sahip Filyos Endüstri bölgesini ilan ettik. Filyos endüstri bölgesi 30 milyon nüfus ve 80 milyar Dolarlık ekonomiye erişim imkanı sunuyor.Karadeniz'deki Sakarya Gaz sağında tespit ettiğimiz doğal gazın kara bağlantısı ve işleme sahasına ev sahipliği yapacak. Fatih sondaj gemimiz geçtiğimiz yıl toplada 405 milyar metreküplük rezerv keşfettik. 2020 yılında denizlerde yapıaln en büyük keşif olarak tarihe geçti. Artık bütün bunları yaparken acaba kim neder yok. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz sahasındaki Amasra kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor.Fatih sondaj gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz.