Erdoğdu sordu | Türk Telekom'un özelleştirme parasını mankenle mi yedi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli iletişim şirketi Türk Telekom'u Lübnanlı Hariri ailesine ait Öger Telekom'a satan AKP iktidarı, özelleştirme parasını bir türlü tahsil edemedi. Milyar dolarlık vurgunun kahramanı Saad Hariri ise dünya jet sosyetesinin ünlü mankenleri ile gönül eğlendiriyor. Türk Telekom'un içini boşaltarak kaçan Saad Hariri tüm borçlarını Türk bankalarının üzerine yıkmasının ardından, kurumun milyar dolarlık bakır kablo stoğu ile yüzlerce değerli bina ve arsayı da kimlere peşkeş çektiği henüz bilinmiyor.

ASRIN YOLSUZLUĞU OLABİLİR

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Türk Telekom özelleştirmesine ilişkin “Asrın yolsuzluğu ile halk 30 milyar dolar soyuldu. Saad Hariri, bu milletten aldığı paraları Güney Afrikalı bikini mankeni Candice Van der Merwe’ye yedirdi’’ dedi.

CHP, Türkiye Varlık Fonu tarafından yeniden kamulaştırılacağı öne sürülen Türk Telekom ile ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önerge kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iktidarın kamuoyuna “büyük bir özelleştirme başarısı” olarak anlattığı Türk Telekom'un satışıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

2005 yılında özelleştirilenhakkında, “Asrın yolsuzluğu ile halk 30 milyar dolar soyuldu. Saad Hariri, bu milletten aldığı paraları Güney Afrikalı bikini mankeni Candice Van der Merwe'ye yedirdi'' dedi.

Erdoğdu şunları söyledi:

“2005 yılında Telekom yok fiyatına ve yüzde 55'i 6,5 milyar dolara Hariri ailesi ile Saad Hariri'ye satıldı. Saad Hariri, bu milletten aldığı paraları Güney Afrikalı bikini mankeni Candice Merwe'ye 16 milyon dolar nakit, 10 milyon dolar da gayrimenkul olarak yedirdi. Telekom'u 6,5 milyar dolara sattık; 4,5 milyar dolarını bankalarımızdan kredi kullandılar. Kredisini, satın alınmasını bankalar ödedi. Telekom'dan 12,5 milyar dolar para çekildi.''

Önerge üzerine konuşan AKP Kars Milletvekili ve Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan ise Türk Telekom özelleştirmesini savundu.



