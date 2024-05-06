Erkan Tuğral ESET Türkiye COO’su oldu

Erkan Tuğral, ESET Türkiye ve Stratus Bilişim bünyesinde 19 yıl süresince yöneticilik pozisyonları da dahil olmak üzere farklı birimlerde sorumluluklar üstlendikten sonra operasyon direktörü oldu.

Türkiye’nin lider siber güvenlik şirketi ESET Türkiye’de COO görevine deneyimli isim Erkan Tuğral getirildi. 2005 yılından bu yana Siber Güvenlik Mühendisi, Ürün Müdürü, Strateji ve İş Geliştirme ve Teknik Müdürlük görevini üstlenen Erkan Tuğral, 2022 tarihinden bugüne ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. ESET Türkiye’nin yanı sıra Stratus Bilişim bünyesi içerisinde de yöneticilik görevlerini sürdüren Tuğral teknoloji, güvenlik, strateji ve iş geliştirme alanlarından sorumlu olacak.

Türkiye’nin lider siber güvenlik şirketi

Erkan Tuğral, Türkiye’de yıllardır başarıyla faaliyet gösteren güçlü bir yapının parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin en önemli dijital güvenlik ürünleri dağıtıcısı Stratus Bilişim ve siber güvenlik şirketi ESET Türkiye çatısı altında, farklı görev ve sorumluluklar ile 19 yılı geride bıraktım. ESET, Türkiye’de dijital güvenlik denilince akla ilk gelen marka olma özelliğini taşıyor. Stratus Bilişim müşterilerine Safetica, senhasegura, Teltonika, Carbonite, StorageCraft gibi dünya çapında tanınan güvenlik, yedekleme ve iş sürekliliği yazılımlarını ve ürünlerini bayi kanalı aracılığıyla kullanıcılara ulaştırıyor. Hem ESET Türkiye hem de Stratus Bilişim olarak müşterilerimize en iyi çözümleri sunmak için çalışmaya, hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon’daki tüm arkadaşlarımla beraber bu amaca en iyi şekilde ulaşmak için gayret göstereceğiz.”

Erkan Tuğral kimdir?

1979 Adana doğumlu olan Erkan Tuğral, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Üniversite döneminde yerel bilişim firmalarında çalışmaya başlayarak bilişim sektörüne adımını attı. 2005 yılında ESET Türkiye’de Siber Güvenlik Mühendisi olarak göreve başlayan Tuğral, 2007 yılında ESET Türkiye Teknik Müdürlüğü sorumluluğunu üstlendi. İstanbul ve Ankara teknik ekiplerinin yönetiminden sorumlu olduğu bu dönemde, ekibiyle birlikte, ESET Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan güvenlik firmalarından biri olmasını sağladı. 01 Ekim 2022 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olan Erkan Tuğral 01 Nisan 2024 itibariyle ESET Türkiye ve Stratus Bilişim COO’su olarak atandı.