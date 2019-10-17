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Erken emeklilik için önemli düzeleme 

Emeklilik için gün sayanların merakla beklediği düzenleme bir tasarıyla Meclis'e geliyor. Yeni düzenleme ile maaş ve emeklilik süresinde eşitlik sağlanacak.

Erken emeklilik için önemli düzeleme 

Emeklilik için gün sayanların merakla beklediği düzenleme bir tasarıyla Meclis'e geliyor. Yeni düzenleme ile maaş ve emeklilik süresinde eşitlik sağlanacak.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:14
Erken emeklilik için önemli düzeleme 

Erken emeklilik için önemli düzeleme 

Emeklilik için gün sayanların merakla beklediği düzenleme bir tasarıyla Meclis'e geliyor. Yeni düzenleme ile maaş ve emeklilik süresinde eşitlik sağlanacak.


Erken emeklilik bekleyenler, yüzbinlerce Bağ-Kurlu için hazırlanan tasarı size de fırsat sunabilir. 2.5 milyon Bağ-Kurlu için hazırlanan düzenleme ile emekliler arasındaki maaş farkıyla emeklilik süresi için eşitlik sağlanması hedefleniyor.
9 bin gün primle emekli olabilen Bağ-Kur'luya, 1800 gün kazandıracak ve taban maaşları artıracak tasarı masada. Düzenleme hayata geçerse hem aylıkta, hem emeklilik süresinde eşitlik sağlanacak. 
Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse, hem gelir hem de emeklilik süresinde, emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

ARADA 1800 GÜN FARK VAR

Daha önce alınan kararla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, Bağ-Kur'lular için 9 bin gün olarak belirlenmişti. Sosyal güvenlikte adalet komisyonu, SSK'lı çalışanla, Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki prim süresinin eşitlenmesini öngörmüştü. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili tasarı hazırlandı ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

MAAŞLAR EŞİTLENECEK

Ayrıca SGK kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara, bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

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