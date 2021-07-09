Escar’ın halka arzına 2,5 kat talep geldi

Halka arz büyüklüğü 165 milyon TL oldu

Araç kiralama sektörünün yüzde 91’lik oranla en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip şirketi Escar (Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.), 7 -8 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıktığı halka arzı 2,5 kat taleple tamamladı. Halka arz fiyatının 15 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 165 milyon TL olurken, halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 29.810 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20,26 oldu.

Halka arza ilişkin açıklama yapan Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımcılardan 2,5 kat talep geldiğini hatırlatarak, “Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek müşteri memnuniyeti ile yolumuza devam edeceğiz” dedi. Başarı ile gerçekleşen halka arzdan elde edilecek brüt 132,3 milyon liralık kaynağın yüzde 70’nin şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi için kullanılacağını kaydeden Karakaş, kalan kısmın da finansal borç ve işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

Şirket tarafından bir yıl, ortaklar tarafından ise 6 ay satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda 5 iş günü boyunca geri alım taahhüdü de veriliyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz pay olarak dağıtılmasını da öngörüyor.

2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net kar ile kapatan Escar’ın bir önceki yıl geliri 301,2 milyon TL ve net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Şirket, 2021 yılının ilk üç ayını ise 85,9 milyon TL ciro ve 34,3 milyon TL net karla kapattı.

Türkiye’de 39,6 milyar liraya ulaşan operasyonel araç kiralama sektöründe yüksek sözleşme yenileme oranına sahip olduklarını kaydeden Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, “2020 yılında pandemi nedeniyle piyasada zorlanmalar yaşanmış olsa da sunduğumuz kaliteli hizmet sayesinde müşteri kaybı yaşamadık ve bunu da gelirlerimize yansıttık. Halka arzdan alacağımız güçle yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2001 yılında ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlere filo kiralama hizmeti vermek amacıyla kurulan Escar’ın “Yüksek müşteri memnuniyeti” vizyonu ile operasyonel araç kiralama sektörüne, “filoda mükemmeliyet (Fleet excellence)” anlayışını yerleştiren şirket olduğuna işaret eden Karakaş, şöyle devam etti:

“Şirket olarak sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 4.300 araçlık filomuz ve 210 adet kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve güven üzerine kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her türlü kriz ve türbülanstan koruyor. Fleet excellence anlayışı bize sektörde yüzde 91 ile “en yüksek sözleşme yenileme” oranına sahip şirket unvanını da kazandırıyor.”

Sektör hakkında: Operasyonel araç kiralama sektörü 40 milyar TL’ye yaklaştı

Şirketlerin en önemli maliyet kalemlerinden biri, bünyelerinde bulundurmak zorunda oldukları araç filolarından geliyor. Özellikle son üç yılda araç fiyatlarının yükselmesi, kaza, tamir – bakım, kasko – sigorta masraflarının artması nedeniyle şirketlerin büyük çoğunluğu bu hizmeti filo kiralama şirketlerinden alma yoluna gitti. Bu ivme ile oldukça önemli bir pazar haline gelen operasyonel araç kiralama sektörü, regülasyonlar ve pandemi nedeniyle bir miktar küçülme yaşasa da yatırımlarına devam etti. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) bağımsız araştırma şirketi Nielsen’e yaptırdığı araştırmaya göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4’üne denk gelen 57 bin 500 adet aracı satın alarak filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle 2019 yılına oranla sektör bir miktar küçülse de, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinenlerin de etkisiyle sektör küçülmesi yüzde 5,6’da kaldı. Geçtiğimiz yıl sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti.

Raporda yer alan verilere göre, 2020 yılında Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 52,2’sini 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18,3 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17,9 oranında tercih edildi.