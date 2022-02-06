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Esnaf, elektrik faturalarını vitrinlere asmaya başladı

Yüzde 127'lik elektrik zammından sonra, faturalar görenleri çıldırtıyor. İş yerlerinin camlarına faturaları asmaya başlayan esnaf isyanı sosyal medyada günün konusu oldu.

06 Şubat 2022 Pazar 17:17
Esnaf, elektrik faturalarını vitrinlere asmaya başladı

Esnaf, elektrik faturalarını vitrinlere asmaya başladı


Enerji zamları vatandaşı çileden çıkardı. Elektrik faturalarına gelen fahiş zamların ardından esnaflar isyan etmeye devam ediyor. CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, "Esnaf gelen elektrik faturası tutarını camına asarak isyanını dile getiriyor!" dedi.

Elektrik faturalarını gelen zamlardan sonra yurttaşlar isyan bayrağını çekti.

Esnaflar, fahiş elektrik faturalarını dükkanlarının camlarına asarak tepki gösterdiler. 

"ESNAFI DA ÜLKEYİ DE BİTİRDİLER!"

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından esnafın elektrik faturalarına isyanını paylaştı.

Çelik, esnafın elektrik faturasını camlarına astığı görseli paylaşarak "Burası Bahçelievler, esnaf gelen elektrik faturası tutarını camına asarak isyanını dile getiriyor! Esnafı da ülkeyi de bitirdiler! Tek çare seçim” yorumunda bulundu" dedi. 


 

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Son Güncelleme: 06.02.2022 22:25
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