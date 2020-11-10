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Esnek çalışma modelinde hükümet geri adım attı

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmaları fitilleyen 2 madde İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikten çıkarıldı.

10 Kasım 2020 Salı 16:14
Esnek çalışma modelinde hükümet geri adım attı


Esnek çalışma modelinde hükümet geri adım attı


İşsizlerin ve esnek çalışma modeli ile küçük çapta iş bulanlar ile Sendikaların tepkisine neden olan kanun değişikliğinde iki madde son anda taslaktan çıkarıldı.TBMM'de görüşmeleri süren 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, 'esnek çalışma' ile ilgili tartışmalı iki maddenin çıkarılması kararlaştırıldı.

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül ile bir araya geldi. Görüşmede Hak-İş Sendikası yetkilileri de bulundu. Atalay, Genel Kurul'da görüşmeleri süren 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin itirazlarını dile getirdi. Atalay, teklifte yer alan iş hukukuna esneklik getirecek maddelerin geri çekilmesini talep etti, çekincelerini anlattı. Yapılan görüşmede anlaşmaya varıldı. Buna göre esnek çalışma içeren ve sendikaların tepkisine neden olan 2 maddenin tekliften çıkarılması kararlaştırıldı.

'DAHA DETAYLI ÇALIŞACAĞIZ'

Görüşmenin ardından açıklama yapan Muş, esnek çalışmaya ilişkin 33 ve 37'nci maddelerin tekliften çıkarılmasına karar verdiklerini belirterek, "Sendikaların taleplerini aldık. MHP grup başkanvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü biz de Cumhurbaşkanımızla görüştük, onların talimatları gereği bu iki maddeyi daha detaylı çalışmak üzere metinden çıkaracağız, şu an çıkarıyoruz onları. Esnek çalışma çıkıyor" dedi. 

Tartışmalı maddeler ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın 'belirli süreli iş sözleşmesi' yapılabilmesi öngörülüyordu.

Anahtar Kelimeler:
Esnek çalışma Modeli
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