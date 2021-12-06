Estap ile zor koşullarda bile kusursuz performans

1989 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Estap, ürettiği kabinetlerle her türlü dış ve iç ortam alanlarındaki uygulamaları kolaylaştırmaya devam ediyor. Son olarak Guardline serisindeki yüksek sıcaklık, toz, sıvı ve darbeye karşı dayanıklılığıyla öne çıkan outdoor kabinetleriyle Estap, sektördeki önemini bir kez daha kanıtlıyor.

ürün çeşitliliğiyle sektör temsilcilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son olarakile dikkatleri üzerine çekenbu kabinetlerin özellikleri sayesinde zor koşullarda da kusursuz bir performans sağlıyor.

Neme, toza, korozyon riskine, darbelere, rüzgara ve kar gibi zorlu hava koşullarına maksimum direnç gösterebilen outdoor kabinetler, dış ortam uygulamalarınızı kötü koşullara rağmen zamanında yapmanıza yardımcı oluyor. Duvar tipi, direk tipi ve baza tipi olarak 3 çeşidi bulunan kabinetler, farklı yerlerde kullanıma olanak sağlıyor. IP66 koruma sınıfına uygun bu ürünler, toza ve püskürtülen suya karşı korumalarının olmasıyla Estap’ın geliştirdiği tasarımları büyük özenle oluşturduğunu gösteriyor. Guardline Serisi’ndeki outdoor kabinetler; Fan Sistemi, Dikey Kablo Tavası, Tekerlek/Pinyon Ayak Grubu, Sabit ve Hareketli Raflar, Aydınlatma Modülü, Topraklama Sürekliliği ve Zemine Sabitleme Kiti ve Dengeleme Barası ile kullanıcısının beğenisini kazanıyor.

Telekomünikasyon ağları, tren kontrol sistemi, baz istasyonları gibi çeşitli ve yaygın kullanım alanlarına elverişli bu kabinetler, Estap’ın teknolojiye olan bakış açısını kanıtlıyor.