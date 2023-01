Et ürünleri ile mutfak tüpüne zam geldi



Türkiye 2022 yılını artak hayat pahalılığı ve yoksullukla geride bıraktı. 2023 yılında memur ve emekli maaşları açıklandığı saatlerde tüm ve et ürünlerine yapılan zamlarla çalışanların aldığı zam eridi gitti.

Et ve Süt Kurumu (ESK), bu yılın ilk zammını üreticiden satın aldığı karkas ete yaptı. Mağazalarının önündeki et kuyrukları ile gündeme gelen Et ve Süt Kurumu, üreticiden aldığı karkas ete 2 Ocak’tan geçerli olmak üzere zam yaptı. Nasıl Bir Ekonomi yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre; ESK, büyükbaş hayvan eti alımında kilo başına 13-26 lira ile 13 lira arasında, küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 5-8 lira arasında fiyat artışı yapıldı.



Alım fiyatları piyasa fiyatlarının çok gerisinde kalan Et ve Süt Kurumu’nun bu zamdan sonra et satış fiyatına da zam yapması bekleniyor.

BÜYÜKBAŞTA 1. KALİTE TOSUN ETİ 116 LİRA

Zamdan önce büyükbaş hayvan alımında 1. kalite tosun asgari 190 kilo ağırlığında ve yüzde 57 ve üzeri randıman karkas etin kilosu destekleme dahil 90 liradan alan Et ve Süt Kurumu, 2 Ocak itibariyle asgari 200 kilo 1. kalite tosun ve yüzde 57 randıman etin kilosunu 116 liradan alacak. Kiloda 26 liralık artış yapıldı. Bu fiyata devletin vereceği kilo başına destekleme dahil değil.

Aynı kalite yüzde 56 randıman karkas etin kilosu 115 liradan, 55 randıman 114 liradan,54 randıman 113 liradan ve 53 randıman 112 liradan alınacak.

İkinci kalite düve, erkek manda ve ikinci kalite tosun asgari 180 kilo yüzde 52 ve üzeri randıman karkas etin kilosu 88 liradan 110 liraya çıkarıldı.

İnek etinin de içinde olduğu 3.kalite karkas etlerde kilo başına 72 lira ile 85 lira arasında olan alım fiyatı 85 lira ile 105 liraya yükseltildi.

EN DÜŞÜK KUZU ETİ 75 LİRA

Et ve Süt Kurumu, küçükbaş hayvan alım fiyatlarında da artış yaptı. Kuzu etinde en düşük 70 lira olan kilo başına karkas et fiyatı 75 liraya, en yüksek 94 lira olan fiyat 99 liraya yükseltildi. Kıvırcık ırkı kuzulara kiloda 10 lira kıvırcık kuzu primi verilecek.

Et ve Süt Kurumu karkas ete zam yapmasına rağmen alım fiyatı piyasanın gerisinde. Serbest piyasada büyükbaş hayvan kesiminde kilo başına karkas fiyatı 120 lira civarında.

Tokluda ağırlığına ve kesim şekline göre kilo başına 70-88 lira olan alım fiyatı 75-90 liraya, koyunda 60-70 lira olan kilo başına alım fiyatı 65-75 liraya çıkarıldı. Oğlak etinde ise ağırlığına göre 32-42 lira arasında değişen fiyatlar 38-50 liraya, keçi etindeki fiyatlar ise 30-32 liradan 36-38 liraya çıkarıldı.

Mutfak tüpüne dev zam!

2023'ün ilk günleri zamla başladı. Mutfak tüpü fiyatları 350 TL'ye yükselerek en yüksek zam oranına ulaştı.

Mutfak tüpü fiyatları, 150 TL'den 350 TL'ye yükselerek en yüksek zam oranına ulaştı.



Yeni yıl ile birlikte birçok temel ihtiyaç maddesine zamlar gelmeye devam ediyor. Yapılan son zamlarından ardından tüp fiyatları, 150 TL'den 350 TL'ye yükselerek en yüksek zam oranına ulaştı.

2023'te 12 kilogramlık yeni tüp fiyatları şöyle:

AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz maksi tombul 345 TL

Aygaz maksi uzun 345 TL

Aygaz mini ocak 120 TL

Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL

Mini tekne tüpü 50 TL

Gri ev tüpü 12 kg 340 TL

Gri küçük tüp 2 kg 98 TL

Ticari tüp 24 kg 690 TL

Sanayi tüpü 45 kg bin 540 TL

Forklift tüpü 16 kg 460 TL

Forklift tüpü 24 kg 750 TL

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg piknik tüpü 65 TL

12 kg ev tüpü 320 TL

24 kg ticari tüp 612 TL



45 kg sanayi tüpü bin 235 TL

45 kg propan tüpü bin 300 TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg piknik tüpü 85,50 TL

12 kg ev tüpü 330 TL

24 kg ticari tüp 620 TL

45 kg sanayi tüpü 920 TL