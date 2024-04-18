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Et ve Süt Kurumu ürünlerine zam geldi

Dar gelirli vatandaşların gece yarısı kuyruklara girerek saatlerce bekledikten sonra erişebildiği et ürünlerine Et ve Süt Kurumu zam yaptı

18 Nisan 2024 Perşembe 17:50
Et ve Süt Kurumu ürünlerine zam geldi






Et ve Süt Kurumu ürünlerine zam geldi

Vekilleri Monaco'da istakoz, Maldiv'de bayram tatili sefası sürerken, onlara vekalet veren vatandaş ucuzluk kuyruklarında ömür tüketiyor. Dar gelirli vatandaşların ucuz et satın alabildiği tek kaynak ESK et ürünlerine zam yaptı.

Seçimlerden önce planlanan zamlar bugün yürürlüğe girdi. Zamlardan tavuk ürünleri de nasibini aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), et satış fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı. Zamlı fiyatlar bu sabahtan itibaren geçerli oldu.

Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yaptı.

Yurttaş artan et fiyatlarından dolayı ESK’den bir kilo kıyma veya kuşbaşı alabilmek için saatlerce sıra beklerken, ESK’nin et fiyatlarına zam yapması tepkileri de beraberinde getirdi.


KIYMAYA YÜZDE 21, KUŞBAŞINA YÜZDE 23 ZAM YAPILDI!

Tarımdan Haber'in aktardığına göre, Et ve Süt Kurumu mağazalarında daha önce 229 liradan satılan kıyma fiyatına yüzde 21 oranında zam yapılarak 279 liraya, 259 liradan satılan kuşbaşı fiyatına da yüzde 23 oranında artış yapılarak 319 liraya çıkarıldı.


ZAM SONRASI ET FİYATLARI

Sığır Bifteğin fiyatı 325 liradan, 405 liraya, pirzolanın fiyatı 380 liradan, 450 liraya ve bonfilenin fiyatı da 540 liradan 600 liraya yükseltildi. Buna göre en düşük fiyat artışı yüzde 11 ile sığır bonfilenin fiyatı artarken, en yüksek fiyat artışı yüzde 24,6 ile biftekte yapıldı. 

TAVUK ETİNE DE ZAM 

ESK'in mağazalarında satılan tavuk eti çeşitlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Buna göre tavuk kanat 110 liradan, 138 liraya, tavuk but 67 liradan 74 liraya, tavuk göğüs 68 liradan 85 liraya ve tavuk pirzola 90 liradan 113 liraya çıkarıldı. 


 

Anahtar Kelimeler:
ESKZamZam Oranları
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