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Etçi Umut, yurt dışında ilk şubesini açıyor

Ankara'nın en lezzetli kebapçılarından biri olarak bilinen Etçi Umut, yurt dışında ilk şubesini kardeş ülke Azerbaycan'da açmaya hazırlanıyor...

03 Kasım 2021 Çarşamba 18:08
Etçi Umut, yurt dışında ilk şubesini açıyor


Ankara'da üç şubesi bulunan Etçi Umut, yurt dışına açılıyor


Ankara denildiğinde akla gelen ilk mekanlar arasında yer alan Etçi Umut, ünlü isimlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Ankara'da üç şubesi bulunan Etçi Umut, modern çizgileri ve geniş menü seçenekleriyle 7’den 70’e herkesin tercihi olmaya devam ederken, Etçi Umut kaliteli hizmete önem verdiğini belirtti. Başta siyaset, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin buluşma noktası haline gelen Etçi Umut'u ziyaret eden isimlerin arasında; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Danilo Zanna, İzzet Yıldızhan, Taha Akgül, Merve Özbey, Mesut Akusta, Bülent Serttaş, Berkay, Emre Kaya ve Tamer Karadağlı yer alıyor.


Yakın zamanda Azerbaycan'a bir şube daha açacağını belirten mekan sahibi Umut Balpetek, "Yurt dışına şube açılması yönünde yıllardır çok talep ve teklif alıyorum. Kaliteli hizmetten ödün vermemek için hiç aceleci davranmadık bu zamana kadar ama artık zamanı geldi. Yurt dışındaki ilk şubemiz ise kardeş ülke Azerbaycan'ın olacak olması benim için ayrı bir manevi önem taşıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Etçi Umut
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