Ethereum Yükseltmesi Bybit'in Deposit Dash Etkinliğini Ateşledi

Hacim bakımından dünyanın ilk üç kripto borsasından biri olan Bybit, "Deposit Dash." ile hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için kırmızı halı seriyor. Bu kampanya, blok zincirinin ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olan ve merakla beklenen Ethereum Dencun Yükseltmesini işaret ediyor.

Bybit'in Deposit Dash'i 27 Mart'a kadar kripto para meraklıları için altın bir fırsat sunuyor. Fiat Deposit, One-Click Buy veya P2P Trading yoluyla en az 100 dolar değerinde ETH satın alan yeni kullanıcılar, 10 $ değerinde gizemli Layer-2 tokenleri veya USDT ile ödüllendirilecek. Ayrıca, etkinlik süresi boyunca Türev veya Spot ticaret yapan veya Bybit Savings'e yatırım yapan katılımcılar ekstra bir bonus kazanacak.

Ancak heyecan burada bitmiyor. Para Yatırma Keyfi, 7 Nisan'a kadar sürecek daha geniş bir kampanyanın parçası. Bu süre zarfında katılımcılar sadece kayıt olarak ve etkinlik sayfasında özetlenen bir dizi görevi tamamlayarak 305 USDT'ye kadar bonus kazanabilirler. Bu muhteşem etkinlik, hem 305 USDT'ye kadar cömert bir bonusun kilidini açabilecek yeni gelenlere hem de 300 USDT'ye kadar bonus kazanabilecek mevcut kullanıcılara açıktır.

Bybit Web3 evangelisti Emily Bao, "Kullanıcılarımıza Deposit Dash ve Deposit Delight etkinliklerimiz aracılığıyla önemli bonuslar kazanma şansı sunarak Ethereum Dencun Yükseltmesini kutlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Bu, hem yeni hem de mevcut kullanıcıların dahil olması, para yatırma işlemlerini en üst düzeye çıkarması ve Layer-2 tokenlerinin potansiyelini keşfetmesi için harika bir fırsat."

Bu etkinlik, Bybit'in, kullanıcıların cömert ödüllerden yararlanırken blok zinciri teknolojisindeki en son yenilikleri keşfedebilecekleri canlı ve erişilebilir bir kripto para ekosistemini teşvik etme taahhüdünün bir parçasıdır.