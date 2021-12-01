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ETİ'den Negro açıklaması | Çirkin saldırı sonrası Negro adını değiştiriyor

Türkiye'de biskivü sektöründe geliştirdiği çok sayıda farklı lezzetlerle yarım asırı geride bırakan ETİ, Negro markasına yönelik kampanyaların ardından, şirket Negro'nun adını değiştiriyor

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:55
ETİ'den Negro açıklaması | Çirkin saldırı sonrası Negro adını değiştiriyor


Eti'den Negro açıklaması | Bu kabul edilemez


ABD ve Latin Amerika ülkelerinde siyahilere yönelik ırkçı saldırılarda kullanılan kelime Türkiye'nin en önemli gıda kuruluşu ETİ'yi vurdu. Reklam şarkıları dilimize pelesenk olan Eti'nin ünlü Negro kakaolu kremalı bisküviyi hedef alan çirkin kampanyaya ETİ'den açıklama geldi. ETİ, Negro'nun adını Nero yaparken durumu kamuoyu ile paylaştı.

ETİ tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Gıda sektöründe öncü ve lider bir şirket olarak, kurulduğumuz ilk günden bu yana 60 yıldır yegane hedefimiz tüketicilerimize üstün kaliteli ve benzersiz lezzetler sunmaktır. Kurucu vizyonumuz ve her şeyden önce insana saygıya dayanan kurum değerlerimize büyük bir bağlılıkla 7 bini aşkın çalışanımız, 9 üretim tesisimiz, 50 markamız ve 300’den fazla ürünümüzle bugün dünyanın dört bir yanında hayata mutluluk katmak için çalışıyoruz. Kalitesi ve lezzetiyle tüketicilerimizin gönlünde taht kuran köklü markalarımızdan biri de Eti Negro’dur. Bisküvimiz, içeriğinde yoğun miktarda kakao bulunması nedeniyle siyaha yakın bir renktedir ve ismini bu özelliğinden almıştır. İspanyolcada siyah rengi ifade eden negro kelimesi, ülkemizde tüketiciler nezdinde kakaolu bisküvinin adı haline gelmiştir. 

İnsan hakları ve tüm insani değerlere aykırı şekilde ten rengi sebebiyle ayrımcılık, ne yazık ki küreselleşen dünyada halen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde negro kelimesi de maalesef bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmektedir. Yıllar önce kakaolu bisküvimizi tarif etmek amacıyla seçtiğimiz marka ismimizin, ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz. 

Dolayısıyla insanların mutluluğuna hizmet etmeyi amaç edinmiş bir şirket olarak, bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz. Bu konuda duyduğumuz hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz. Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak “Nero” ismiyle devam etme kararı aldık. Kaliteli bisküvi deneyimi yaşatan ürünümüzü içerik ve lezzetinde hiçbir değişiklik olmadan Eti Nero markasıyla pazara sunacağız.

Saygılarımızla,
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
 

Anahtar Kelimeler:
Eti NegroETİ
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