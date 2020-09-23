Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Eti’nin üretim tesisleri ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı

Eti’nin üretim tesislerindeki hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretimi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 07:04
Eti’nin üretim tesisleri ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı

Eti’nin üretim tesisleri ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı


Türkiye gıda sektörünün lider markalarından Eti’nin, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı aldığı önlemler tescillendi. 60 yıldır sektöre kazandırdığı ilklerle anılan, kaliteli ve inovatif bir yaklaşımla lezzetli ürünler üretmeyi ilke edinen Eti, tüm üretim tesislerindeki TSE COVID-19 hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek ilk denetimde ve tam kapsamı ile TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'ndaki kriterleri yerine getirerek 'COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alan Eti’nin tüm üretim tesislerinde TSE uzmanları tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamladı. Alınan belge ile Eti’nin pandemi sürecinde de hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretim yaptığı bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
ETİEti üretim TesisiTse Covid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kur riskine karşı alınacak önlemler
Kur riskine karşı alınacak önlemler
Pandemi sonrası gıda sektörünü hareketli günler bekliyor
Pandemi sonrası gıda sektörünü hareketli günler bekliyor
KOBİ'ler İçin Çıkış Yolu | Mikro İhracat
KOBİ'ler İçin Çıkış Yolu | Mikro İhracat
Kadın yöneticilerin ebeveyn, eş ve çocuk kimlikleri aynı anda devreye girdi
Kadın yöneticilerin ebeveyn, eş ve çocuk kimlikleri aynı anda devreye girdi
Tüketicilerin yüzde 72’si önce internet diyor
Tüketicilerin yüzde 72’si önce internet diyor
Bursa'da 20 bin konut kentsel dönüşümle yenilenecek
Bursa'da 20 bin konut kentsel dönüşümle yenilenecek
"İlaçta kariyer | Çok iyi gelecek" platformunun ilk etkinliği yarın 
"İlaçta kariyer | Çok iyi gelecek" platformunun ilk etkinliği yarın 
Halk Ekmek 1 TL oldu | İBB'den Halk Ekmek açıklaması
Halk Ekmek 1 TL oldu | İBB'den Halk Ekmek açıklaması
Medirevo Bilim Zirvesi’ne “bor ve kenevir” damga vurdu
Medirevo Bilim Zirvesi’ne “bor ve kenevir” damga vurdu
GSK Türkiye’ye, Stevie Awards’tan 4 ödül
GSK Türkiye’ye, Stevie Awards’tan 4 ödül

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim