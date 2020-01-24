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Euler Hermes, 6'ncı kez Türkiye'nin en iyi alacak sigortası

Dünyanın önde gelen bağımsız finans yayınlarından Global Banking & Finance Review, Euler Hermes’i “Türkiye’nin En İyi Alacak Sigortası Şirketi” seçti.

24 Ocak 2020 Cuma 12:15
Euler Hermes, 6'ncı kez Türkiye'nin en iyi alacak sigortası


Euler Hermes, 6'ncı kez Türkiye'nin en iyi alacak sigortası


24 OCAK 2019, İSTANBUL – Dünyanın önde gelen bağımsız finans yayınlarından Global Banking & Finance Review, Euler Hermes’i “Türkiye’nin En İyi Alacak Sigortası Şirketi” seçti. Euler Hermes Türkiye’nin başarılı bulunduğu alanlar arasında yenilikçi yaklaşımı, güçlü stratejisi, deneyim ve uzmanlığı ile ilham veren farklılığı yer aldı. Yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunmaya devam eden Euler Hermes’i çabalarından dolayı tebrik eden Global Banking & Finance Review, ödülü altıncı kez Euler Hermes Türkiye’ye layık gördü.

Ödül hakkında konuşan Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner: “Dünyanın lider alacak sigortası şirketi olarak iç pazarda edindiğimiz deneyim ve bilgi birikimimizi 52 ülkede faaliyet gösteren ofislerimizin uzmanlığıyla birleştiriyor ve ticaretin güvenle gerçekleşmesini sağlıyoruz. Müşterimizi anlamak bizim en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Şirketimizde 3.senesini tamamlayan “Gerçek Müşteri Memnuniyeti” projemiz kapsamında Müşterilerimizi sadece dinlemekle kalmayıp aynı zamanda ihtiyaç ve planlarını doğru analiz ederek risklerini birlikte yönetiyor ve sürdürülebilir büyüme sağlamalarına destek oluyoruz. Euler Hermes Türkiye olarak Global Banking & Finance Review tarafından art arda altıncı kez Türkiye’nin En İyi Alacak Sigortası Şirketi seçilmekten dolayı gurur duyuyoruz.” dedi.

Euler Hermes Hakkında

Euler Hermes alacak sigortasında dünya lideri olmasının yanı sıra kefalet sigortası, garanti ve tahsilat alanlarında da sektörün lider şirketleri arasındadır. 100 yılı aşan tecrübesiyle, Euler Hermes şirketler arası müşterilerine nakit ve ticari alacakların yönetimini destekleyecek finansal hizmetler sunmaktadır. Euler Hermes, sahip olduğu bilgi ağı ile küresel GSYİH’in yüzde 92’sini temsil eden pazarlarda faaliyet gösteren küçük, orta ve çok uluslu şirketlerin kurumsal ödeme gücünde günlük değişimleri takip ve analiz etmektedir. Merkezi Paris’te olan şirket 52’den fazla ülkede 6 bin 50 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Allianz Grup üyesi Euler Hermes, Paris Euronext borsasında işlem görmektedir. Grup, Standard & Poor’s ve Dagong Europe tarafından AA- notuna layık görülmüştür. Euler Hermes, 2017 yılında 2,6 milyar Avro konsolide ciro açıklamıştır ve 2017 sonu verilerine göre, Grubun dünya çapında sigortaladığı ticari işlem hacmi toplam 894 milyar Avro değerindedir.

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