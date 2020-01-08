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Euler Hermes Kobi İklimi Raporu’nu Açıkladı

Avrupa’da finansal olmayan şirketlerin yüzde 99’unu temsil eden KOBİ’ler aynı zamanda toplam brüt katma değerin yüzde 60’ını oluşturmanın yanı sıra 90 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:35
Euler Hermes Kobi İklimi Raporu’nu Açıkladı

Euler Hermes Kobi İklimi Raporu’nu Açıkladı

  • Dünya çapında işletmelerin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan küçük ve orta ölçekteki işletmeler istihdamın yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor.
  • 13 ülkenin değerlendirildiği KOBİ İklimi Raporu’nda bürokrasi, vergi politikası, işgücü piyasası esnekliği, finansman, ihracat fırsatları ve rekabet gibi altı temel bileşen gözetildi.
  • Kanada, Hong Kong, ABD, Hollanda ve Singapur KOBİ’ler için en elverişli ülkeler arasında yer alırken, İngiltere, Almanya, Fransa, Slovakya ve Çekya KOBİ’ler için çok daha elverişsiz bir iş ortamı sunuyor.

İstanbul, 8 Ocak 2019 – Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes tarafından bu sene ilki hazırlanan “KOBİ İklimi” raporu yayımlandı. ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, Polonya, Çekya, Slovakya, Hong Kong ve Singapur’dan oluşan 13 ülkenin KOBİ ekosistemini değerlendiren rapor, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir yol haritası sunuyor.

Dünya çapında işletmelerin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan küçük ve orta ölçekteki işletmeler istihdamın yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. Avrupa’da finansal olmayan şirketlerin yüzde 99’unu temsil eden KOBİ’ler aynı zamanda toplam brüt katma değerin yüzde 60’ını oluşturmanın yanı sıra 90 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor.

Kanada KOBİ’ler için en iyi ülke

Raporda KOBİ'ler için en elverişli iş ortamları arasında Kanada başı çekiyor. Kanada’yı Hong Kong, ABD, Hollanda ve Singapur takip ediyor. Bu beş ülke, işe alım prosedürleri, düşük bürokrasi düzeyi ve Hong Kong haricinde nispeten iyi finansman koşulları açısından esnek bir işgücü piyasasına sahip. ABD, Hollanda ve Singapur’un da KOBİ’ler için olumlu vergi politikaları bulunuyor.

İngiltere, Almanya ve Fransa'da KOBİ'ler için çok daha elverişsiz bir iş ortamı bulunuyor. İngiltere ve Almanya’da ekonomide vergi politikası ana kısıtlamalardan biri olsa da, Fransa'da işgücü piyasası esnekliği ve KOBİ'ler ile ilgili finansal bilgi ve bürokrasinin yetersizliği de temel engeller arasında yer alıyor. Finansmanla ilgili en büyük kısıtlamayı yaşayan İngiltere, İrlanda, Polonya, Slovakya ve Çekya’daki KOBİ'ler, diğer ülkelerdeki ortalama bir şirkete kıyasla çok daha büyük sorunlar yaşıyor.

Türkiye’deki KOBİ İklimi’ni değerlendiren Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, “Döviz kurundaki artışın ihracat yapan KOBİ’ler için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Tekstil, makine, kimya, otomotiv ve tarım Türkiye’de en yüksek potansiyele sahip sektörler olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki bürokrasi, vergi politikası, işgücü piyasası esnekliği, finansman, ihracat fırsatları ve rekabet gibi temel göstergelere baktığımızda Türkiye’nin KOBİ ekosistemine daha iyi koşullar sunabileceğini düşünüyoruz.”

Rapor oluşturulurken KOBİ’ler için, bürokrasi, vergi politikası, işgücü piyasası esnekliği, finansman, ihracat fırsatları ve rekabet gibi altı temel bileşen gözetildi. Her bir bileşen, harici kaynaklardan veya Global İş İzleyici’mizden çıkarılan ve ayrı ayrı puanlanan bir veya birkaç göstergeden oluşuyor. İşgücü piyasasının esnekliği, Dünya Ekonomik Forumu 2019'dan “İşe Alma ve İşten Çıkarma Uygulamaları” ve Birleşmiş Milletler tarafından 2018'de yayınlanan “İnsani Gelişme Endeksi” ile değerlendirildi.

Euler Hermes Hakkında

Euler Hermes alacak sigortasında dünya lideri olmasının yanı sıra kefalet sigortası, garanti ve tahsilat alanlarında da sektörün lider şirketleri arasındadır. 100 yılı aşan tecrübesiyle, Euler Hermes şirketler arası müşterilerine nakit ve ticari alacakların yönetimini destekleyecek finansal hizmetler sunmaktadır. Euler Hermes, sahip olduğu bilgi ağı ile küresel GSYİH’in yüzde 92’sini temsil eden pazarlarda faaliyet gösteren küçük, orta ve çok uluslu şirketlerin kurumsal ödeme gücünde günlük değişimleri takip ve analiz etmektedir. Merkezi Paris’te olan şirket 52’den fazla ülkede 6 bin 50 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Allianz Grup üyesi Euler Hermes, Paris Euronext borsasında işlem görmektedir. Grup, Standard & Poor’s ve Dagong Europe tarafından AA- notuna layık görülmüştür. Euler Hermes, 2017 yılında 2,6 milyar Avro konsolide ciro açıklamıştır ve 2017 sonu verilerine göre, Grubun dünya çapında sigortaladığı ticari işlem hacmi toplam 894 milyar Avro değerindedir.
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Euler Hermes
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