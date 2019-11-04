Ev dekorasyonda yeni trendler nelerdir

Büyük projelere imza atmış İç Mimar Gökhan Akbudak’a sorduk.

Ev dekorasyonunda yeni trendler neler?

2020 yılına geri sayımın başladığı son günlerde insanlar yeni planlarını da yaparak hayallerini kurmaya çalışıyorlar. Yeni bir yıl yeni bir tazelenme demek ve bu tazelenme içinde evinizden başlamak en doğru yol olacaktır. Dekorasyonda dünyaca ünlü tasarımcılara baktığımızda kulağımıza da şunları fısıldıyor.

Duvar Kağıtları

Bir dönem meşhur olan duvar kağıtları kaldırılmıştı ancak son yıllarda format değiştirerek geri döndü. Özellikle üç boyutlu duvar kağıtları mükemmel tasarımları ortaya çıkarıyor. Dev çiçekli baskılar ise 2019 yılında yeniden gündeme gelerek geleneksel baskı kavramını da değiştirdi. Dijital baskılı duvar kağıtları evleri ve ofisleri süsleyecek ancak bunları kombinlerken de çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Sade tasarımlar oldukça etkili çözümler sunacak.

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Mücevher Tonlar

Yeni nesil evlerde artık edge trendini görmeye başlıyoruz. Şu andan itibaren her yerde fazlaca mücevher tonlarını görebiliyoruz. Renklerde ise koyu çivit ve maviler, zümrüt yeşili ve koyu deniz mavisi gibi renkleri görüyoruz.

Kalın Desenli Fonlar

Kalın desenli olan fontlarla hazırlanmış olan desenler özellikle mekanın mutfaklarında derinlik oluşturabilmek için oldukça güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor. Kalın desenli fonlarda geometrik baskıları da görmek mümkün fayanslar bu tarz tercih edilebilir. Mutfaklar bu şekilde evleri daha fazla tamamlıyor.

Metaller

Dekorasyonda trend olan bir diğer hususta metallerin kullanımıdır. Karışık metal tonları ile birlikte dengeli ve zevkli bir tasarım ortaya çıkarılabilir. Pirinçlerden oluşan parçalar ise bu yıl demode olacak.

El Yapımı Detaylar

2019 yılında trendler arasında el yapımı olan trendlerde var. Çini, seramik ve kil gibi malzemeler tercih edilebiliyor. İnsanların doğayla olan teması doğal ürünlere olan ilgilerinin de daha fazla olmasına imkan tanıyor.

Dekorasyon önemli bir konu ve mekan içerisinde uygulayacağınız farklı teknikler sayesinde ortamı olduğundan çok daha güzel görünecektir. İç Mimar Gökhan Budak bu noktada uygulamış olduğu tasarımlarla mekanın havasını değiştirirken her mekana farklı bir kişilik kazandırmaktadır. Dekorasyonda mobilya tercihi de önemli bir konudur. Duvarlardan zemine, tavandan mobilyaya varıncaya kadar her ayrıntılı en iyi şekilde düşünmeli ve birbirinin tamamlayıcısı olarak hareket etmelidir.

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