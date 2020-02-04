Ev Dışı Tüketim Güvenilir Eller’e Emanet

Unilever Food Solutions’ın Gıda Güvenliği Derneği işbirliği ile hazırladığı gıda güvenliği eğitim ve sertifika programı ‘Güvenilir Eller’ üç yılda 50.000’den fazla kişiye ulaştı.

Bu yıl ise Diversey Consulting ile Güvenilir Eler projesi için özel olarak hazırlanan “Denetim” konulu 6. video yayına alındı.

Dünya çapında şeflerin mutfaktaki çözüm ortağı olan ve ev dışı gıda sektöründe her iki işletmeden birine ulaşan Unilever Food Solutions’dan Ev Dışı Tüketim Sektöründe “bir ilk” olan, üç yıldır devam eden çevrimiçi gıda güvenliği eğitim ve sertifika programı “Güvenilir Eller” ile 50.000’den fazla mutfak çalışanına ulaştığını açıkladı. Projenin resmi web sitesi guvenilireller.com web sitesinden kayıt olanlar arasından 37 bin kişi isme özel sertifikasını alırken projeye en çok katılım gösterilen iller ise sırasıyla İstanbul (12.582), Antalya (5467) ve Ankara (4929) oldu.

Unilever Ev Dışı Tüketim Pazarlama Direktörü Bora Usal, “Mutfakta zaman kazandıran ve her 2 mutfaktan 1’ine ulaşan ürünlerimizle şeflerin yemek aşklarını özgürce yaşamalarına katkı sağlamak ve bu konuda projeler geliştirmeyi çok önemsiyoruz.. Sektörümüze yenilikler getirmeyi alışkanlık haline getirmiş ve kalite standartlarının yükseltilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiren bir şirket olarak 2016 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Güvenilir Eller’ projesiyle 3 yılda hedeflerimizin de üzerinde, 50.000’den fazla mutfak çalışanına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Proje kapsamındaki iş birliklerimiz çok daha fazla şefe ulaşmamızı sağladı. Bu anlamda iş ortaklarımıza da kıymetli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ev dışı gıda sektörünün önemli oyuncularından biri olarak tüketicilerin güvenliği ve sağlığı noktasında bizim de önemli sorumluluklarımız olduğu inancıyla bu proje için harekete geçtik. Öte yandan şeflerimizin profesyonel gelişimlerine de katkı sağlayabildiğimiz ve gıda güvenliği konusunda beklentilerini karşılaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Güvenilir Eller Gıda Güvenliği eğitimlerimiz gibi birçok servisimizle de sektörün gelişimine de katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla şefe eğitimlerimizle ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Güvenilir Eller projesi 2016 yılında TNS araştırma şirketiyle birlikte gerçekleştirilen ‘Türkiye Şef Araştırması’nda şeflerin yüzde 80’inin ‘gıda güvenliği’ alanında eğitim almayı en öncelikli ihtiyacı olarak tanımladığının belirlenmesinin ardından hayata geçirilmişti. Gıda Güvenliği Derneği iş birliği ile gıdaların hazırlanmasından, depolanmasına, hammaddelerin tüketim aşamasına kadar olan süreçte karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda beş modülden oluşan programa bu yıl Diversey Consulting işbirliği ile eklenen ve gıda güvenliği denetimlerin sağlama yöntemlerini içeren “Denetim” modülü ile daha da zenginleşti. Proje Türkiye genelindeki tüm mutfak çalışanlarına açık olup; online eğitimleri tamamlayan mutfak çalışanı, Gıda Güvenliği Derneği tarafından onaylı isme özel sertifika almaya hak kazanıyor.