Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar | Kadınlara özel kredi veren bankalar



Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar son dönemlerde ev hanımlarının oldukça çok üzerinde durduğu konular arasında yer almaktadır.

Koronavirüsün hayatımıza girmesi ile birlikte pek çok kişinin maddi anlamda çeşitli olumsuzluk yaşadığını görebilmekteyiz. Bu durum ailelerin oldukça sarsılmasına ve yıpranmasına neden olmuştur. Ailenin maddi ekonomisine bir nebze olsun katkıda bulunmak isteyen birçok ev hanımı ise gelir vergisiz kredilere başvurarak maddi anlamda tabiri caizse rahat bir nefes almanın yollarını aramaktadır. Sizlerde gelir vergisiz bir şekilde ev hanımlarına kredi veren bankalar üzerinde araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylarına ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar ve detaylarından bahsedeceğiz.

Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar



Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar, son dönemlerde yapmış olduğu kampanyalar ve avantajlar ile birlikte adından oldukça çok söz ettirmeyi başarmıştır. Düşük faiz oranları ve yüksek vade seçenekleri ile birlikte pek çok kişinin ilgi odağı haline gelen bankalar, bu kampanyalarının asıl nedeninin ise aralarında yaşanan müşteri rekabeti olduğunu bilmekteyiz. Peki, hangi bankalar gelir vergisiz bir şekilde ev hanımlarına kredi sağlamaktadır? Gelin, birlikte bakalım.

Denizbank Çalışmayan Kadınlara Yönelik Kredi

Ev hanımlarına gelir vergisiz kredi denildiğinde ilk akla gelen banka Denizbank’tır. Özellikle internet ortamından yapılan gelir vergisiz kredi başvurularına onay veren Denizbank’ın en çok tercih edilen bankalar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Belge olmaksızın mobil bankacılık veya SMS yöntemiyle birlikte Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabileceğinizi dile getirelim. Denizbank 10000 TL limite kadar gelir belgesi olmaksızın ev hanımlarına kredi desteği sağlamaktadır. Denizbank tarafından sunulan bu kredilerin faiz ve vade oranlarında sürekli bir değişim olmaktadır. Bundan dolayı Denizbank üzerinden krediye başvurmadan önce muhakkak bankanızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

CEPTETEB İle Gelir Belgesiz Kredi

İş Bankası Ev Hanımlarına Yönelik Kredi

Türkiye Ekonomi Bankası geliri olmayan ev hanımlarına yönelik olarak kredi imkânı sağlayan ve önde gelen bankalar arasında yer almaktadır. CEPTETEB İhtiyaç Kredisi ile birlikte pek çok ev hanımına geliri olmaksızın ve belgesiz bir şekilde kredi sunmaya devam etmektedir. Sizlerde bu kredilerin avantajlarından faydalanmak istiyorsanız hemen Türkiye Ekonomi Bankası tarafından oluşturulan CEPTETEB İhtiyaç kredisinden faydalanabilirsiniz. CEPTETEB üzerinden edineceğiniz kredinin yaklaşık olarak faiz oranının %1.25 olduğunu dile getirebiliriz. Fakat bu oranın net olarak öğrenilebilmesi için bankanızın müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz.

İş Bankası belge olmaksızın müşteri sayısını artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına kredi sunmaktadır. 25 bin TL’ye kadar kredi başvurusunda bulunacağınız İş Bankası ile sizlerde acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Pek çok ev hanımının maddi olanaklarını düzeltmek ve ihtiyaçlarını karşılamak adına İş Bankası tarafından sunulan bu krediye başvurduğunu söyleyebiliriz. Diğer kredilerde olduğu gibi İş Bankası aracılığı ile yapacağınız bu kredi üzerinde de oldukça bilinçli ve dikkatli bir şekilde hareket etmelisiniz.

Ziraat Bankası Ev Hanımlarına Kredi

Ziraat Bankası günümüzde müşteri memnuniyetini kazanmak adına pek çok kampanyayı ve avantajı bizlere sunmaktadır. Bu avantajlar arasında gelir belgesi olmaksızın ev hanımlarına verilen kredi desteği gelmektedir. Sizlerde gelir belgeniz olmaksızın Ziraat Bankasından kredi alabilirsiniz. Burada Ziraat Bankası’nın genellikle kredi notunu kontrol ettiğini dile getirebiliriz. Ayrıca kredi seçiminde bulunurken faiz oranlarına ve vade seçeneklerine oldukça dikkat etmenizi ve özen göstermenizi tavsiye ederiz.

Ev Hanımlarına KOSGEB Kredisi

Kendi işinizi kurmak adına belirli bir sermaye oluşturmak istiyorsanız, bunun için kesinlikle KOSGEB kredisinden faydalanmalısınız. KOSGEB Faizsiz bir şekilde 100 bin TL’ye kadar 60 aya varan vade seçenekleri ile kredi tanımlaması yapmaktadır. Bu krediden faydalanmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey KOSGEB girişimcilik sertifikasına sahip olmaktır. İş-Kur tarafından organize edilen kurslara katılım sağlayıp başarılı bir şekilde bitirerek KOSGEB girişimcilik belgesine sahip olabilirsiniz. Bu belgeyi edindikten sonra belirleyeceğiniz bir iş üzerinde projenize gerçekleştirmek adına KOSGEB’e başvurabilirsiniz.

Vakıfbank Ev Hanımlarına Kredi Desteği

Vakıfbank da diğer bankalar gibi ev hanımlarına kredi desteğinde bulunmaktadır. Fakat Vakıfbank bazı bilgi ve belgeler talep etmekte ve bazı şartları öne sürebilmektedir. Bunlara baktığımızda; Kira geliri, emekli maaşı, mevduat gibi gelir bilgisi, kefil ipotek veya teminat banka varlığı, belgelenebilir birikim ve ayrıca ikamet belgesi Vakıfbank tarafından kredi başvurusunda bulunan kişilerden istenilen belgeler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı kredi almadan önce muhakkak bankanız ile bir ön görüşme yapmalısınız. Bu ön görüşme sırasında aynı zamanda, faiz oranları ve vade seçeneklerine de oldukça dikkat etmeli ve özen göstermelisiniz.

Ev Hanımlarına Gelir Vergisiz Kredi Veren Bankalar

Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar ile ilgili olarak ön plana çıkanları yukarıda sizlere başlıklar halinde paylaştık. Bunun yanı sıra bankalar arasında yaşanılan müşteri rekabeti neticesinde pek çok bankanın müşterilerine çeşitli kampanyalar ile birlikte kredi sunduğunu söyleyebiliriz. Kredi alımında oldukça dikkatli olmanız ve özen göstermeniz bu konuda sizlere fayda sağlayacaktır. Özellikle burada dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise ödeme planını iyi bir şekilde ayarlamanız ve ödeyebileceğiniz limitlerde krediye sahip olmanızdır. Bunu sağlamanız ilerleyen aşamalarda maddi anlamda rahat bir şekilde ilerleyebilmeniz adına sizlere fayda sağlayacaktır.

