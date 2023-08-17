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Ev sahipleri kiracıdan kredi notu istemeye başladı

Bankaların, kredi ve kredi kartı vermeden önce yurttaşlardan talep ettiği kredi notu, ev kiralarken de vatandaşların karşısına çıkmaya başladı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 08:51
Ev sahipleri kiracıdan kredi notu istemeye başladı


Ev sahipleri kiracıdan kredi notu istemeye başladı



Kira bedeli olarak astronomik fiyatlar talep eden ev sahipleri, verdikleri ilanlardaki talepleriyle de şaşırtmaya devam ediyor. Aylık 15 bin lira kira istediği evini tutmak isteyen kişiden bankalardaki kredi puan durumunu gösteren rapor talep eden Denizli'de bir ev sahibinin bu talebi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ev sahiplerinin maaş bordrosu, kefil, depozito, yıllık peşin kira ve komşularla iyi geçinme gibi taleplerine şimdi de 'bankalardan yüksek kredi notu' eklendi. 

Denizli’de 3 oda bir salon olan 15 bin liralık kiralık daire ilanını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

İlanın açıklama bölümüne yazılan kredi notu raporu istediği, kredi notu düşük olan kiracı adaylarını zor durumda bırakırken, uzmanlar da kiracıların böyle bilgileri ev sahiplerine vermek gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti.

"BİRÇOK TUHAFLIKLA KARŞILAŞTIM AMA"

Ev aradığı sırada kendisini şaşırtan bir ilana denk geldiğini ve mülk sahibi ile konuştuğunda duyduğu istekler karşısında şok geçirdiğini söyleyen Duygu Kaya, “İnternette kiralık daire ilanları ararken kendime uygun olabilecek kiralık daire ilanı ile karşılaştım. İlanı inceledikten sonra ev sahibini aradım. Görüşme sırasında benden gelir raporumu ve kredi notu raporumu talep etti. İnanılmaz bir şeydi ve çok şaşırdım. İlanlarda birçok tuhaf durum ile karşılaştım ama bu daha ilginç bir durumdu. Tabii alışkın olmadığımız bu duruma karşı tepkisiz kalamadım" dedi. 


"ENFLASYONUN DIŞINDA DA SIKINTILAR VAR"

Son dönemlerde ev sahiplerinden kendilerine ilginç isteklerle gelmeye başladığını ve bu istekleri kiracılara anlatmaya çekindiklerini ifade eden emlakçı Sinan Yıldız ise “Mülk sahiplerinden bize bu tür istekler geliyor. Örnek vermek gerekirse 'sigara içmeyen, adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık. Açıkçası kredi notu raporu ve gelir belgesini isteyenler ile ilk defa karşılaştık. Biz bu konuyu duyduğumuzda şoke olduk. Mülk sahiplerinin emlakçılar olarak bizden ciddi istekleri var. Bizler, şu anda ev sahiplerine olabildiğince matematiksel olarak planlanan rakamlar üzerinde kiraların gidilmesini söylüyoruz. Küresel bir enflasyonun da kira artışlarına etkisinin olduğunu biliyoruz fakat enflasyonun dışında da bir sıkıntımız var” ifadelerini kullandı.

DEPREMİN ARDINDAN FİYATLAR ARTTI

Mülk sahiplerinin kiralama ve satış sitelerini bir nevi ekspertiz gibi gördüklerini ve yaşanan depremin ardından fiyat artışlarının etkisini gösterdiğini belirten Sinan Yıldız, “Mülk sahipleri kiralama ve satış internet sitelerini bir nevi expertiz gibi görüyor. 'Onun dairesi 15 bin TL yapıyorsa, benim dairem 20 bin TL kiraya verelim' gibi talepler son zamanlarda çok gelmeye başladı. Tabii ki depremden dolayı yaşanan kiralık daire azalması nedeniyle fahiş fiyatları yazıp, 'mecburen tutacaklar' düşüncesi maalesef en üst düzeyde. Biz mülk sahiplerinden aldığımız evleri kiracılara verirken maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Açıkçası onlar için empati kurduğumuzda bizler ev sahiplerinin şartlarına anlatırken utanıyoruz. Bu noktada yaşanan zor günleri matematiksel değil, gönül bağıyla bir birimizi idare etmek gerekiyor. Son olarak kredi notunun istenmesi olayına gülsek mi ağlasak mı bilemedim. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yılan hikayesine dönmüş bir olay var. Ben yetkililerin bu durum için ilerleyen süreçte önlem alacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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