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Evde bakım için 4 milyar doları gözden çıkardık

Evdeki Bakıcım, evde bakım sektörünün 2019 yılı raporunu yayınladı. Verilere göre, Türkiye’de 2019’da en çok kazanan bakıcı yıllık 96 bin TL net gelir elde etti.

07 Ocak 2020 Salı 12:54
Evde bakım için 4 milyar doları gözden çıkardık

Evde bakım için 4 milyar doları gözden çıkardık

Evdeki Bakıcım, evde bakım sektörünün 2019 yılı raporunu yayınladı. Verilere göre, Türkiye’de 2019’da en çok kazanan bakıcı yıllık 96 bin TL net gelir elde ederken, en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep’ten evde bakım hizmeti talebi geldi.


2019’u yüzde 150 büyüme ile kapatan EvdekiBakıcım tüm seneyi kapsayan araştırmasını yayınladı. 2015’ten beri EvdekiBakıcım’dan hizmet alan 55 bin 890 ailenin 21 bin 712’si 2019 yılında platformdan faydalandı. 

Bu aileler sırasıyla en çok çocuk bakıcısı, bebek bakıcısı ve yaşlı bakıcısı talep etti. Ailelerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep olarak sıralandı. En çok bakıcı talebi alınan şehir İstanbul olurken; ilçeler bazında Beşiktaş, Kadıköy, Ataşehir, Göktürk ve Bahçeşehir bakıcı istihdamında başı çekti. 

2019’da en çok kazanan bakıcı yıllık 96 bin TL net gelir elde etti! Bakıcıların aylık ücretleri ise yerli-yabancı ve gündüzlü-yatılı gibi temel kriterlere göre değişiklik gösterdi. 2019’da gündüzlü hizmet veren Türk bakıcılar ayda ortalama 2 bin 800 TL kazanırken bu tutar yatılı bakıcıda 4 bin 400 TL’ye kadar çıktı. 

İngilizce bilmeleri sebebiyle öne çıkan Filipinli bakıcıların 2019 itibariyle aylık maaşı 900 dolar ile bin 300 dolar arasında değişiklik gösterdi. EvdekiBakıcım verilerine göre Türkiye’de 2019’da en çok kazanan bakıcı yıllık 96 bin TL net gelir elde etti. 2019’da çocukları için saatlik bazda hizmet almak isteyen ailelerin imdadına oyun ablaları yetişti. 

2019’da oyun ablalarında en çok aranan yetkinlikler sırasıyla; İngilizce öğretimi, Montessori ve yaratıcı drama oldu. Bununla beraber oyun ablası talepleri cuma ve cumartesi günleri zirveye çıkarken, saatlik ücretler ise 40-155 TL arasında değişiklik gösterdi.

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