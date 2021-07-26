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Evde Hayvan Bakmak Kaça Mal Olur?

Hayvanlara yönelik akıl almaz kötü uygulamaların yanında evinde bir canlı ile yaşamak isteyenlerin sayısı da hızla artıyor. Picodi uzmanları Türkiye'de evcil hayvan beslemenin maliyetini derledi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:59
Evde Hayvan Bakmak Kaça Mal Olur?

Evde Hayvan Bakmak Kaça Mal Olur?

Google verilerine göre pandemi döneminde evcil hayvan sahip olmaya yönelik merak yüzde 76 oranında artış göstermiş. Bu nedenle, Picodi.com analiz ekibi, ilk kez evcil hayvan sahiplerine yeni bir tüylü arkadaş edinmenin ne kadara mal olacağını kabaca hesaplama kararı aldı.

İnsanın En İyi Arkadaşı

Başlangıçta, yeni bir köpek sahibi bazı tek seferlik maliyetlerle uğraşmak zorundadır. Bunları iki kategoriye ayırdık: köpek alımı ve başlangıç seti.

Bir köpek sahiplenebilir veya evcil hayvan mağazasından satın alabilirsiniz. Türkiye’de en popüler cinsler ortalama 3000₺’ye mal oluyor. Köpeği kaydetme ve mikroçip taktırma da diğer zorunlu masraflar arasında. Genişletilmiş kit, zorunlu olmayan ancak köpek sağlığı ve güvenliği üzerinde olumlu etkisi olan iki hizmeti içerir: kısırlaştırma ve eğitim — 4400₺.

Tasma, kimlik etiketi, yatak, fırça ve iki kase (biri su diğeri yemek için) gibi bazı şeyler her köpek için gereklidir. Bu ürünleri içeren başlangıç setinin ortalama fiyatı 431₺. Araba için özel bir emniyet kemeri, yağmurdan koruma için giyim, ağızlık, LED tasma ve taşıma kafesi ise ek 717₺’ye mal olmakta.

Bir köpek beslemek için sürekli masraflar 5 sınıfa ayrılabilir:

  • Beslenme
  • Bakım ve güzellik
  • Oyuncaklar
  • Sağlık ve veteriner
  • Ek servisler

Küçük cins köpekler için düzgün bir diyet yıllık 1100₺, büyük cinsler için 4500₺ olarak göze çarpıyor. Ancak köpeklerini ıslak, tahılsız ve tavuk içermeyen “premium” mamalarda beslemek isteyenler küçük cinsler için 2200₺, büyük cinsler için 9600₺ ödemek durumda kalıyor.

Solucan giderme (yılda en az iki kere), kene ve pireler gibi parazitlere karşı koruma, köpek kürkü için şampuan ve bir yıllık dışkı torbasından oluşan bakım ve güzellik masrafları yılda 748₺’ye mal olmakta. Tımar, tırnak bakımı ve fönle yıkama gibi servislerin bulunduğu genişletilmiş “premium” bakım servisleri ise 2 ayda bir yapıldığı göz önüne alındığında yılda ek 1660₺’ye mal olmakta.

Her köpeğin oyuncağa ihtiyacı vardır: öten peluş ayılar, düğümlü ipler ve toplar. Ancak bu oyuncaklar köpeğin dişlerine karşı oldukça zayıf olup yılda 175₺’ye mal olmakta. İsteyenler için, köpeğin zekasını geliştirdiği öne sürülen etkileşimli oyuncaklar yılda 236₺’ye mal oluyor.

Elbette köpeğimizin sağlığını ihmal edemeyiz. Kuduza ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı yıllık aşılamanın yanı sıra bir veteriner kontrolü (köpeğin sağlıklı olduğu varsayılarak) yaklaşık 660₺ tutarındadır. Köpeğin plaka gibi diş sorunları varsa ve piyasada bulabileceğiniz diş atıştırmalıkları işe yaramıyorsa, yılda 285 ek dişçi masrafı çıktı demektir.

Son kategori, evcil hayvan bakıcısı, köpek otelleri ve sağlık sigortası (2248₺) gibi ek hizmetlerden oluşmaktadır. Bunlar zorunlu olmamakla birlikte, köpek sahipleri tatile gitmeye karar verdiğinde veya köpeğin aniden hastalanmasıyla hayatı kolaylaştırır.

Basit zorunlu ihtiyaçlardan oluşan kitin fiyatı küçük cinsler için yılda 2673₺, büyük cinsler için 6073₺ olarak karşımıza çıkıyor. Genişletilmiş “premium kit” için yılda 8202₺, büyük cinsler için yılda 15602₺’yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Şirinlik Abideleri

Türkiye’deki en popüler kedi cinsleri (Van kedisi, Ankara kedisi ve British Shorthair) ortalama 3000₺’ye mal oluyor. Kısırlaştırma ve mikro çip taktırma gibi ek hizmetler 600₺ ek gidere mal oluyor.

Kediler için basit kitin fiyatı 507₺ — bu kit, kedi tuvaleti, kedi tuvaleti küreği, tırmalama direği, yatak, fırça, 3 adet kase, tırnak makası ve taşıma kafesinden oluşmakta. 531₺’den oluşan geniş “premium” paket ise tasma, tırmalama direkli kedi evi ve otomatik mama kabından oluşmakta.

Gelecekteki bir kedi sahibinin kendini hazırlaması gereken düzenli giderler ise 5 sınıfa ayrılıyor:

  • Mama
  • Oyuncaklar
  • Bakım ve Güzellik
  • Veteriner ve sağık
  • Ek servisler

Yıllık kedi maması harcaması 3230₺ olarak öne çıkmakta. Ancak tahılsız “premium” kedi maması tercih edenler 4650₺’yi gözden çıkarmak durumunda.

Öten fare, tüylü oyuncaklar ve toplardan oluşan basit oyuncak kiti 119₺’ye mal olmakta. Etkileşimli oyuncak almak isteyenler ise 156₺ ödemek durumundalar.

Bakım ve güzellik kategorisi en pahallı kategorilerden biri olarak göze çarpmakta. Basit kit yıllık 2578₺ tutuyor. Bu kit, kedi kumu, taşıyıcı battaniyesi, şampuan, pire ve kene tasması, solucan arındırma ürünlerinden oluşuyor. Tımar ve bir profesyonel tarafından yıkama servisleri ise yılda ek 517₺’ye mal oluyor.

Önleme amaçlı veteriner servisleri yılda 570₺ tutuyor. Zorunlu olmayan ama kedinin sağlığını ve mutluluğunu olumlu etkileyecek aşılama ve diş temizliği servisleri ise ek 215₺’ye mal oluyor.

Son kategori ise hayvan otelleri ve sigortadan oluşuyor. Bu hizmetler yılda 898₺ tutmakta.

Toplamda ise bir kedi bakmanın yıllık tutarı 6677₺ oluyor. Premium servisi tercih edenler ise yılda 9883 ödemek durumunda kalıyor.

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