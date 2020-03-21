Evde Kolay Ekmek Tarifi

Evde oturmak zorunda kaldığımız şu günlerde yapılacak pratik işler dikkat çekiyor.Bunların başında da temel ihtiyaçlarımızdan olan evde ekmek yapımı var.Kolayca yapılabilecek olan evde ekmek tarifine bir bakalım.

Malzemeler

2 su bardağı su

6 su bardağı un

1 tatlı kaşığı dolusu tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı instant kuru maya

Evde Kolay Ekmek Tarifi Yapılışı

2 bardak ılık suyun içerisine maya ve şeker alınır karıştırılır.

Derinde bir kaba un ve tuz eklenir ortası çukur olacak şekilde açılır ve mayalı su yavaş yavaş eklenir yoğurmaya başlanılır.

Hepsini birden kesinlikle eklemeyin, yoğurma süresi oldukca uzun olmalıdır ekmek bu şekilde daha lezzetli olacaktır.

Yoğura yoğura suyun tamamı eklendikten sonra ele yapışan yumuşak bir hamur elde edilir.

Hamur hava almayacak şekilde poşete ya da strece geçirilerek en az 1 saat kadar mayalanmaya bırakılır.

1 saat sonunda kabaran hamuru tekrar yoğurup havasını alalım ve elimizle ekmek platformu verelim yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim.

Tepsi mayalanmasını da 15 dakika kadar yaptıktan sonra 200 dereceye önceden ayarladığımız fırına verelim, alt üst fansız ayarda pişirelim.

Fırının içerisine 1 kase de su bırakalım bu ekmeğin nemli kalmasını sağlayacaktır.

Kızaran ekmeği fırından alalım üzerine temiz bir bez serip ılınmaya bırakalım.

(nefisyemektarifleri.com)