Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler

Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler sizlerin doğal ve organik bir şekilde beslenme stili oluşturmanız adına oldukça önemli birer etkendir.

Organik gıdalarla tüketim yapmak isteyen birçok kişi ellerindeki mevcut alanları iyi bir şekilde değerlendirmek istemektedir. Organik ve doğal bir şekilde beslenerek sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmek isteyen birçok kişi aynı zamanda bu sağlıklı besinleri kendisi üretmek istemektedir. Bunu evinizin önünde yer alan bahçenizde yapabileceğiniz gibi eğer imkânınız yok ise eviniz içerisinden de gerçekleştirebilirsiniz. Sizlerde evde kolaylıkla yetiştirebileceğiniz sebzeler üzerine araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler ve detaylarından bahsedeceğiz.

Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler

Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanız ve hoş bir şekilde vakit geçirmeniz adına yapabileceğiniz en iyi etkenler arasında yer almaktadır. Pek çok kişi evde yetiştirmiş olduğu sebzeler ile birlikte hem güzel bir şekilde vakit geçirmekte hem de organik ve sağlıklı bir şekilde beslenmektedir. Peki, Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

1- Marul

Marulun son dönemlerde fiyatının artması ile birlikte pek çok kişi tarafından evde yetiştirmeye başlandığını bilmekteyiz. Maddi anlamda kendisine destek çıkmak isteyen birçok kişi evde marul yetiştirmek değildir. Yaklaşık olarak 10 liralık bir marul almaktansa bu parayla tohum alarak yetiştirmeye çalışmanız sizlere oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bir Marul tohumu ortalama 40 ila 75 gün arasında olgunlaşmaktadır. eğer belirli bir sirkülasyon sağlayabilirsiniz her iki haftada bir çekeceğiniz marul tohumu ile birlikte marul ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bunun sağlamanız için büyük bir saksı sizlerin işini görecektir. Saksımızı seçerken dikdörtgen olanlar tercih etmeniz ayrıca fayda sağlayacaktır.

2- Maydanoz

Evde kolaylıkla yetiştirebileceğiniz birçok besinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle nane, fesleğen, reyhan, biberiye ve bunun gibi birçok çeşidi evlerinizde rahat bir şekilde üretebilmeniz mümkündür. Maydanozda bunların başında yer almaktadır. Alacağınız dikdörtgen ve uzun bir saksının içerisine solucan gübreli toprağınızı hazırlayarak maydanozlarınızı ekebilirsiniz. Alacağınız bir paket maydanoz tohumundan yaklaşık olarak 50 demet maydanoz çıkarabilirsiniz. Maydanoz üretiminde dikkat etmeniz gereken en önemli husus günlük olarak yaklaşık 6 saat güneşe şeyi görmesine sağlamanıza olacaktır. Sizler de kendi ürettiğiniz sağlıklı ve organik besinlerden faydalanmak istiyorsanız maydanoz üretimini deneyebilirsiniz.

3- Domates

Eğer geniş Bir balkona sahipseniz ve bu balkon değerlendirerek çeşitli ürünler üretmek istiyorsanız, burada domatesi tercih edebilirsiniz. Alacağınız uzun ve geniş saksılarını içerisine hazır toprakları yerleştirip domates tohumu ekerek domates yetiştirme bilmeniz mümkündür. Bu hem sizleri sinir ve stresten uzaklaştıracak hem de organik bir şekilde beslenmenize yardımcı olacaktır. Domates çekerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta iyi bir şekilde güneş aldığından emin olmanızdır. Ayrıca yapacağınız sulama işleminde de oldukça özenli davranmanız gerekmektedir.

4- Kabak

Kabak yetiştirmek kolay bir şekilde yetiştirdiğiniz en iyi besinler arasında yer almaktadır. Oldukça kolay ve zahmetsiz olan kabak yetiştirmeyi yaz aylarında geniş bir saksı içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. kaban yaklaşık olarak olgunlaşma süresi 50 ile 60 gün arasında değişiklik göstermektedir. Geniş ve büyük saksılara ekilen kabaktan yaklaşık olarak 5 kiloya yakın kabak alabileceğinizi söyleyebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kabak çekirdeği tohumu seçimi yaparken oldukça dikkatli olmanız gerektiğidir. Bizim burada sizlere önerimiz köylerde üretilen kabak çekirdeklerini kullanmanız olacaktır.

5- Dolma Biber

Dolma biber az bakım isteyen ve oldukça kolay yetişen besinler arasında yer almaktadır. Yaz aylarının başlangıcından kış aylarının sonuna kadar yetişebilen dolma biberi balkonunuzda kolay bir şekilde yetiştirebilmeniz mümkündür. Eğer tohumunu çok iyi ise ortalama olarak 80 adet dolma biber alabileceğinizi dile getirebiliriz. Günümüzde birçok kişi organik ve sağlıklı beslenmek adına çeşitli ürünleri balkonlarında üretmektedir. Sizlerden dolma birbirinizin ekibini sağlayarak oldukça sağlıklı ve organik bir şekilde beslenmiş ve maliyet yönünden avantaj sağlamış olursunuz.

6- Sarımsak

Yapay besinlerden uzak bir şekilde organik olarak beslenmek isteyen kişilerin çeşitli ürünleri evlerinin balkonunda ürettiğini bilmekteyiz. Özellikle faydaları ile ön plana çıkan sarımsağın birçok kişinin balkonunda yer aldığını görebilmekteyiz. Sizlerde doğal ve organik bir şekilde beslenmek istiyorsanız balkonunuzda sarımsak üretimini gerçekleştirebilirsiniz. Sarımsağın olgunlaşması yaklaşık olarak 7 ay sürmektedir. Sonbaharda ekeceğiniz sarımsakların yaz ayları için hazır olacağını söyleyebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken en püf nokta sarımsağın yanında çıkan otlar düzenli bir şekilde temizlemeniz olacaktır. Bu hem sarımsağı daha kuvvetli bir hale getirecek hem de daha çabuk olgunlaşmasını sağlayacaktır.

7- Salatalık

Evde yetiştirebileceğiniz en iyi sebzelerden birisi olan salatalığı balkonunuzda iyi bir şekilde üretebilmeniz mümkündür. Özellikle asma salatalık olan geçen salatalık türünün ekimi sizlere hem yer bakımından fayda sağlayacak hem de daha çok ürün almanıza olanak verecektir. Salatalık ekiminden sonra dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise gün ışığından faydalanması olacaktır. Bunun yanı sıra toprağında da solucan gübresi başta olmak üzere diğer gübreleri kullanabilirsiniz. Bu salatalığın çabuk gelişmesi açısından da sizlere fayda sağlayacaktır.

Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler

Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler ile ilgili olarak sizlere yukarıda başlıklar halinde bilgi vermeye çalıştık. Bu sebzeleri aynı zamanda kiralayacağınız tarımsal bir arazi üzerinde ya da bahçenizde de ekebilirsiniz. Son dönemlerde birçok kişinin kendi yetiştirmiş olduğu besinleri tüketmeyi tercih ettiğini bilmekteyiz. İlk başlarda zahmetli bir iş olarak görülse de, ekimini yaptığınız sebzelerin ilerleyen dönemde gelişimini ve sebzenin olgunlaştıktan sonra yapılan yemeğinin tadına varabilirsiniz. Sizlerde yorum kısmından sebze ekim sonuçlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.